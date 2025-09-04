Betssy Chávez fue trasladada a la Clínica Cayetano Heredia desde el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La extitular de la PCM fue trasladada de emergencia al Hospital Cayetano Heredia tras varios días en huelga de hambre seca. | Fuente: Andina / RPP

A primera hora de este jueves, la extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, fue trasladada en una ambulancia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a la Clínica Cayetano Heredia, en San Martín de Porres (SMP), desde el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Como se recuerda, la expresidenta del Consejo de Ministros mantenía una huelga de hambre seca desde hace varios días en protesta a un “incumplimiento” por parte del INPE de extraerla por razones de seguridad del penal donde cumplía prisión preventiva.

Betssy Chávez se encontraba recluida en el mencionado centro penitenciario luego de que se le impusiera 18 meses de prisión preventiva en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de rebelión y alternativamente conspiración por el fallido golpe de Estado perpetrado por el exmandatario Pedro Castillo en 2022.

Llegada de Betssy Chávez al Hospital Cayetano Heredia. | Fuente: RPP

Tribunal Constitucional ordenó la excarcelación de Betssy Chávez

El último miércoles, el Tribunal Constitucional ordenó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema la excarcelación de Betssy Chávez al declarar fundado el recurso de agravio constitucional interpuesto por su defensa.

Además, dispuso que el Poder Judicial dicte las medidas necesarias para asegurar la concurrencia de Chavez Chino a las diligencias judiciales que son parte del proceso.

En su resolución, el TC también declaró "nulos los actos procesales relacionados con la prolongación de la prisión preventiva", incluyendo las resoluciones que dieron sustento a la misma.

De acuerdo con la resolución, el Ministerio Público "no presentó con la antelación suficiente el requerimiento de prolongación de la prisión preventiva", ya que lo hizo un día después de su vencimiento.

"En los hechos se tornó prácticamente imposible que se resuelva dicha incidencia dentro del plazo original de la prisión preventiva, tomando en cuenta que debe convocarse a audiencia y la defensa debe prepararse", señala.

Betssy Chávez. | Fuente: RPP