Geiner Alvarado: ¿Qué significa la "alerta informativa migratoria" emitida contra el censurado ministro?

El abogado penalista Andy Carrión se pronunció en RPP Noticias sobre la "alerta informativa migratoria" que emitió Migraciones contra el censurado ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, a pedido de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso. Según explicó el especialista, dicha alerta migratoria solo significa que "las fronteras estén advertidas de una eventual fuga de parte del ministro". No obstante, aclaró que Alvarado aún puede salir del país porque no existe una decisión judicial que le impida abandonar territorio nacional. "Lo único que se hace al emitir estas alertas es estar atentos ante cualquier intento de fuga o que traspase las fronteras el exministro Geiner Alvarado, pero no existe todavía una decisión judicial, esa decisión judicial la vamos a saber a partir del miércoles 21", dijo Andy Carrión.