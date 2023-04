Geiner Alvarado solicita al Poder Judicial sancionar a los responsables de vulnerar sus derechos durante su captura | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: RPP

El exministro Geiner Alvarado López solicitó al Poder Judicial sancionar a quienes resulten responsables de vulnerar sus derechos durante su detención el pasado 31 de marzo.

Mediante una tutela de derechos, Humberto Abanto, abogado del exjefe de la cartera de Vivienda del gobierno de Pedro Castillo, denuncia que su patrocinado fue detenido por agentes del equipo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP) sin haber recibido el mandato judicial de prisión preventiva y que no se le permitió ser asistido por su defensa legal.

El documento fue presentado ante el despacho del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien programó para el 4 de mayo la audiencia virtual en la que evaluará este recurso con la participación de las partes involucradas para emitir una decisión al respecto.

Como se recuerda, el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, cumple 36 meses de prisión preventiva en el Penal Miguel Castro Castro por el Caso Tarata - Petroperú. Por este mismo tema, el expresidente Pedro Castillo también cumple prisión preventiva, pero en el Penal de Barbadillo.

Abogado ya había criticado captura de Geiner Alvarado

Humberto Abanto, abogado de Geiner Alvarado, cuestionó el operativo que derivó en la captura de su patrocinado. En una entrevista para RPP Noticias, la detención debió darse al momento en que los agentes policiales tuvieron la orden judicial en sus manos.

"Yo no puedo ponerle una mano encima, como autoridad estatal, a nadie sin un mandamiento escrito y motivado del juez. Él (Alvarado) entiende que ha sido capturado (pero) él no podía ser capturado. No puede darse lo que se ha dado. Al margen de que pensemos que la persona es un criminal, las reglas constitucionales hay que tomarlas en serio", indicó.

Por otro lado, afirmó que no existía un riesgo de fuga de Alvarado López y que este tenía la intención de entregarse a las autoridades. "Yo le había enviado, de puño y letra de mi hermana, por el WhatsApp, la lista de las cosas que necesitaba en el penal porque él y yo nos íbamos a entregar para irnos a entregar a la Dinincri (…) Alvarado tenía ese compromiso conmigo y lo iba a cumplir (por eso) le pasé la lista donde se le decía todo lo que debía tener para su internamiento en el penal", apuntó.