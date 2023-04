Domingo García Belaúnde, abogado del congresista Roberto Sánchez | Fuente: RPP

Domingo García Belaúnde, abogado del congresista Roberto Sánchez, consideró este miércoles que "hay una sospecha" de que la expresidenta de la Presidencia del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, "estaba detrás de todo" el fallido golpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre.



En entrevista con el programa Todo se sabe, Domingo García Belaúnde explicó que las razones para que el juez Juan Carlos Checkley rechazara el pedido de prisión preventiva de Roberto Sánchez y le imponga restricciones se basan en que aún "es congresista, tiene arraigo familiar, no cuenta con antecedentes y ha demostrado buena conducta".

"Más bien lo que sí ha habido es variación en la fianza, es decir hay una caución de fianza que varía en función de cada cual: S/ 100 000 para Betssy Chávez, S/ 80 000 para Willy Huerta y S/ 50 000 para Roberto Sánchez. Lo demás hay muchas cosas y se verá en un juicio, pero del señor Sánchez no hay casi nada", aclaró.

"La van a condenar porque hay elementos"

El abogado recordó que Betssy Chávez estuvo en el Despacho Presidencial de Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2023, llamó a los periodistas de TV Perú, "coordinó y estuvo metida en todo" junto a Aníbal Torres, mientras Roberto Sánchez y Alejandro Salas se encontraban fuera del despacho.

"Indudablemente hay una sospecha, por lo menos de mi parte, el juez no lo ha dicho, de que ella (Betssy Chávez) estaba detrás de todo eso. Eso es evidente, pero no hay pruebas de que el señor Sánchez haya estado detrás de todo y tampoco el señor (Willy) Huerta porque simplemente transmitió una orden", dijo.



El abogado sostuvo que en lo personal piensa que había más elementos contra Betssy Chávez. Sin embargo el juez Checkley "ha considerado que no era necesario" una "medida extrema" de prisión preventiva contra los tres investigados.

"¿Qué cosa es lo importante sobre Betssy Chávez? que entre a juicio y llegado el caso si es responsable de lo que se le acusa se le condene. Así como estoy seguro de que el señor Sánchez no va a ser condenado y va a ser sobreseguido en algunos meses, esto convencido que a la señorita Betssy Chávez le van a condenar con algo, no creo que con 20 años, pero con algo la van a condenar porque hay elementos de juicio en mi modesta opinión", dijo.

