La exministra de Cultura Gisela Ortiz, familiar de una de las víctimas del caso La Cantuta, aseguró en la Corte Suprema “se demostró” que el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori en 2017 fue “negociado”, motivo por el cual fue revocado.

En ese sentido, rechazó el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que restableció el beneficio a favor del expresidente; dictamen que mañana será evaluado en una audiencia pública por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Lo que los familiares estamos exigiendo es que se respete el derecho a la justicia que tenemos, una justicia que, si bien es cierto, puede no ser completa, ha sido impuesta por la Corte Suprema de nuestro país, en proceso público, donde ha participado Fujimori, su familia, sus abogados”, manifestó en Ampliación de Noticias.

“Y que esa justicia no solo sea punitiva, que castigue, sino que sea reparadora. Las heridas están abiertas para los familiares de las víctimas, no tanto para los victimarios, que ni siquiera se reconoce que aquí se ha hecho daño, que se ha asesinado, se ha desaparecido a víctimas cuyos cuerpos no aparecen hasta ahora. No hay reparación civil y moral que estamos exigiendo”, añadió.

Para la exfuncionaria, las condiciones para la excarcelación de Alberto Fujimori “están establecidas en los requisitos para las gracias presidenciales”, pautas que -en su opinión- no se cumplieron en el indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en diciembre de 2017.

“La única razón (para el indulto) sería una razón médica. No somos los familiares los que ponemos estos requisitos, sino el propio sistema de justicia, como debe ser en un país donde se respeta la ley”, refirió.

“El gran problema es esta manipulación que se hace no solo de la edad, sino de la enfermedad de Fujimori desde hace mucho tiempo, tal vez unos 10 o 15 años atrás. (...) No queremos que se manipule esta compasión que se debe sentir por una persona adulta mayor, que no solo es el caso de Fujimori”, sentenció.



Sobre la audiencia de la CIDH

Gisela Ortiz aseguró que la única audiencia de la CIDH en la que se abordará el tema del indulto a Alberto Fujimori se realizará mañana, 1 de abril; ya que -indicó- la sesión convocada para el 6 de abril tiene otro objetivo.

“La audiencia para ver este tema del Tribunal Constitucional solamente es mañana. La del 6 (de abril) es una audiencia prevista con anterioridad para evaluar el cumplimiento del Estado peruano en las reparaciones del caso Barrios Altos”, manifestó.

La exministra señaló que los familiares de las víctimas aún no han coordinado su participación para la sesión de mañana, pero estimó que a lo sumo podrán intervenir un par, debido a cuestiones de tiempo.

