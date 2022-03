Exministra de Cultura, Gisela Ortiz | Fuente: Ministerio de Cultura.

La exministra de Cultura y familiar de una de las víctimas de La Cantuta, Gisela Ortiz, manifestó su rechazo al fallo del Tribunal Constitucional a favor de Alberto Fujimori. Manifestó que espera que la Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte- IDH) evalúe este tema.

“Una vez más en nuestro país, el derecho a la justicia de las víctimas no se está cumpliendo. El razonamiento de quienes deben encargarse no solamente de garantizar ese derecho y la constitucionalidad de actos jurídicos no necesariamente obedece al derecho, si no se pone por encima otras razones”, dijo Ortiz.



Tras el fallecimiento del magistrado Carlos Ramos Núñez, el Tribunal Constitucional recompuso su correlación de votos. Para este hábeas corpus, los magistrados Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero votaron a favor, mientras que Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda votaron en contra. Ferrero Costa hizo uso de su voto dirimente al ser presidente del Tribunal Constitucional.



“Como familiares sentimos que nuestro derecho ha sido atropellado, que estamos frente a un Estado peruano que no garantiza derechos. Tenemos que seguir insistiendo ante el Sistema Interamericano para que llame la atención sobre la obligación que tiene el Estado peruano de garantizar el derecho a la justicia pero además el debido proceso para casos de indulto”, expresó Ortiz sobre la decisión.



Esperan pronunciamiento de la Corte IDH

El recurso de habeas corpus presentado buscaba dejar sin efecto el fallo del Poder Judicial que anuló el indulto humanitario al exmandatario en 2017, quien actualmente cumple prisión por los casos La Cantuta y Barrios Altos.



“Me parece vergonzoso que sigamos desconociendo los hechos, tratando de negar los crímenes. Las víctimas existen, y por 30 años seguimos luchando para que se respete ese derecho a la justicia, por lo tanto, esas verdades jurídicas se tienen que respetar, podemos estar de acuerdo o no, pero es parte del ordenamiento jurídico de nuestro país”, dijo.



“La Corte está siempre evaluando la actuación del estado peruano, toda vez que en Cantuta y Barrios Altos tenemos sentencias que no se han terminado de cumplir. No solamente porque falta la búsqueda de desaparecidos, faltan medidas de reparación, sino porque falta justicia. Espero que la Corte se pronuncie nuevamente sobre esta falta de Estado peruano de no garantizar el derecho a la justicia. En pronunciamiento anterior, la Corte señaló la obligación de un órgano jurisdiccional, sino del estado peruano en su conjunto y el TC sigue siendo parte de ese estado que hoy ha actuado en contra del derecho de las víctimas”, añadió.



