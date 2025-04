Gobierno de Brasil "no tiene que dar cuentas" al Perú por asilo otorgado a Nadine Heredia, dice Ramiro Escobar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El internacionalista Ramiro Escobar explicó que el asilo otorgado por el Gobierno brasileño a Nadine Heredia es legítimo y está dentro del derecho internacional, amparado en el artículo 3 de la Convención de Caracas, el cual le otorga "todas las ventajas" al Estado asilante, en este caso, Brasil.

"(Brasil) es el que determina si el juicio es político o no. Es el que determina si se le da asilo o no a la persona y no tiene que dar cuentas sobre eso, no tiene que explicar", indicó en Ampliación de Noticias.

Escobar precisó que, en el mencionado acuerdo internacional, se remarca que es el Estado asilante el que determina si la situación de la persona que solicita este recurso -en este caso, la ex primera dama- tiene un carácter político, tal y como lo consideró el presidente de Brasil, Lula Da Silva.

"Como el Estado asilante tiene la potestad de otorgar el asilo y no dar explicaciones, entonces no había más alternativa que darle el salvoconducto", remarcó.

Asilo no traerá problemas al Gobierno de Lula

En ese sentido, consideró como "un exceso" que Brasil haya enviado un avión de su Fuerza Aérea para trasladar a este país a la esposa del expresidente Ollanta Humala, un hecho que también fue cuestionado por senadores brasileños opositores al oficialismo.

Dicha postura se reafirmó el último martes, luego de que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó citar al canciller Mauro Vieira para que explique las razones detrás del asilo otorgado a Heredia y el uso de un avión de su FF. AA. para su traslado.

Sin embargo, para Escobar, esto no traería mayores problemas al mandato de Lula desde otros sectores del poder en Brasil.

"Esto va a causar cierto revuelo, pero no creo que esto hace tambalear al Gobierno de Lula. Yo no creo que eso ocurra. No es demasiado relevante allá. Acá lo vemos con relevancia porque nos toca directamente, pero allá no creo que cause la violencia", refirió.

Destacó también que Heredia tuvo buen cálculo político para acudir a un "Gobierno amigo" del mandato de Humala (2011-2016) que le otorgó el asilo con rapidez, a diferencia de lo ocurrido con la solicitud que realizó Alan García en 2018 al Gobierno de Uruguay.

"Alan García manda una carta al presidente Tabaré Vázquez sugiriendo que hay una suerte de dictadura en el Perú, y eso creo que fue un tremendo error, porque con eso puso en una situación en coma al Gobierno de Uruguay, en la cual si es que el Gobierno de Uruguay le da el asilo, estaba aceptando que eso sucediera en el Perú", precisó.