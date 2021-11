Hamilton Montoro estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El fiscal Hamilton Montoro aseguró que su salida del Equipo Especial Lava Jato se debe a “una venganza y una represalia” de la empresa brasileña Odebrecht.

En Ampliación de Noticias, Hamilton Montoro comparó su caso con lo ocurrido a fines del 2018, cuando fueron destituidos los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez de la investigación.

“En ese momento había toda una expectativa, una conmoción social, apoyo de toda la prensa y todo el sector. El día de hoy (...) hay un silencio que llama mucho la atención, como si no hubiera pasado nada”, manifestó.

“Esta es una venganza y una represalia de la empresa Odebrecht, (por)que no he aceptado archivar dos investigaciones en dos casos que hubiera permitido el pago de reparaciones”, agregó.

La Coordinación de Lava Jato

Hamilton Montoro señaló que los abogados de la empresa presentaron una queja en su contra, en la que -aseguró- la Coordinación del Equipo Especial Lava Jato les dio la razón.

“Yo desestimé el archivo, (los abogados de Odebrecht) se fueron a la Coordinación, presentaron un escrito de queja contra el Cuatro Despacho, contra mi persona, y contra toda sorpresa con disposición superior de la Coordinación, el 1 de octubre mis resoluciones las anulan. Es decir, le dan la razón a la empresa Odebrecht”, comentó.

“Y luego de eso, al día siguiente, sin ninguna comunicación, me llaman en la noche de la oficina de Nombramientos y me dicen que a mí ya me estaban sacando y me estaban enviando a otra Fiscalía”, añadió.

Al consultarle si acusa directamente a alguien de la Coordinación del Equipo Especial Lava Jato, el fiscal se limitó a decir que no está “personalizando”. Empero, aseguró que “hay en estos días hay una injerencia clara en la autonomía y en la independencia de los fiscales”.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: