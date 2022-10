Denuncias contra el coronel Colchado fueron archivadas por la Inspectoría General de la PNP | Fuente: Andina

La Inspectoría General de la Policía decidió declarar como "no ha lugar" el inicio de proceso administrativo disciplinario contra el coronel PNP Harvey Colchado, a raíz de las denuncias formuladas por el presidente Pedro Castillo tras el operativo de detención de Yenifer Paredes, ejecutado el pasado 9 de noviembre en Palacio de Gobierno.

Como se recuerda, el jefe de Estado presentó las referidas denuncias contra Colchado "y otros efectivos policiales que pudieran resultar responsables" acusándolos de, supuestamente, haberse "extralimitado" en sus funciones, "habiendo vulnerado la inmunidad" presidencial y derogado "el marco jurídico" durante la referida diligencia fiscal.

Sin embargo, el fallo de la Inspectoría, al que tuvo acceso RPP Noticias, resolvió archivar las denuncias al considerar que "devienen en inconsistentes e insubsistentes" ya que no se encontraron "indicios suficientes y razonables que demuestren objetivamente y causen convicción" de las acusaciones contra Colchado y los miembros de su equipo.

Detalle de la parte resolutiva del fallo de la Inspectoría General de la PNP | Fuente: RPP Noticias

"Denuncias carentes de sustento"

Ante el fallo de la Inspectoría, Luis Naldós, abogado de Colchado, refirió que dicha entidad "ha actuado correctamente", pues las denuncias contra el coronel, según dijo, no tenían sustento.

"Ninguno de los hechos que se denunciaron tenían ningún fundamento (...) La denuncia no tiene asidero ni en hecho ni en derecho y, por lo tanto, se ha declarado no ha lugar (...) Por eso, en este momento no existe ningún proceso y, por tanto, ninguna sanción o medida temporal contra el coronel que va a poder seguir ejerciendo sus labores como coordinador del Equipo Especial”, sostuvo.

Asimismo, indicó que el mismo jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno había señalado que "nunca ocurrieron" los hechos por los que se acusaba a su defendido.

"El propio personal de Palacio de Gobierno ha señalado que no hubo ningún acto de prepotencia, ningún acto incorrecto por parte del coronel Colchado y su equipo. Se dijo en algún momento, falsamente, que el coronel Colchado había intentado violentar y enmarrocar al jefe de la Casa Militar, cuando en su propia declaración él afirma que esos hechos nunca ocurrieron. Por lo tanto, estamos hablando de hechos que nunca sucedieron, una denuncia absolutamente falsa y carente de sustento", subrayó.

Debido a esta "falsedad" en las acusaciones contra Colchado, Naldós indicó que estaban evaluando medidas legales contra "los denunciantes".

"Eso es lo que estamos evaluando, pero de que se va a actuar, se va a actuar, de todas maneras. Lo anunciaré en su oportunidad, en los días que vienen. Lo que yo digo es que por más que la defensa legal esté comprometida, no puede emplear mecanismos que no están permitidos por la ley. Toda la conducta de una persona que denuncia, como sus abogados, no pueden traspasar los límites de la ética profesional", remarcó.

Por otro lado, respecto a un presunto pase al retiro del coronel Harvey Colchado a finales de año, el abogado señaló que eran "solo rumores".

"Ese es otro tema, ese fue un trascendido. Esperemos que eso no sea cierto. Entendemos que está dentro de las facultades del Poder Ejecutivo, pero esperemos que no y no solo para el caso del coronel sino de otros dos que son parte del Equipo Especial que apoya a la Fiscalía. No tendría ningún sentido pasar al retiro a nuestros mejores coroneles que luchan contra la corrupción", precisó.