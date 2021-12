Personalidades expresan preocupación por situación de PPK. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El economista Miguel Kuczynski, hermano del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, comentó el comunicado mediante el cual diversas personalidades del país han expresado su preocupación por la situación del expresidente, quien se encuentra bajo arresto domiciliario.

"Tiene prisión domiciliaria desde hace 3 años por su edad, ha pagado sumas muy grandes de caución, le han quitado más o menos todo su patrimonio, de tal manera que para defenderse y atender a sus necesidades de todos los días él ahora depende de familiares y de amigos y eso ha resultado en cero acusaciones, cero condenas, no hay ningún testigo", cuestionó.

"Él se encuentra en una especie de entrampado en una lenta muerte civil, sin ningún delito y ninguna acusación ni condena. En su caso eso tiene varios efectos, está separado de su familia, no puede ir a atender sus intereses intelectuales normales, no puede participar en la vida pública qué él ha hecho toda su vida y, además, tiene un problema de salud", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, el economista, quien vive en Inglaterra pero se encuentra en el Perú, señaló que el exmandatario padece de una enfermedad de nacimiento que requiere una evaluación por parte de médicos en Estados Unidos, donde se ha tratado problemas del corazón durante toda su vida; sin embargo, esto no es posible por su situación legal.

"No he visto nada concreto contra él, no he visto ninguno de los supuestos de la Fiscalía sostenidos por argumentos, evidencia o alguna cosa concreta, así que es muy difícil no pensar que aquí hay una especie de hasta una persecución porque no están logrando nada, pero siguen buscando", cuestionó.

Kuczynski también cuestionó que la Fiscalía pida un impedimento de salida del país contra el exmandatario por un caso adicional, pese a que la prisión domiciliaria expiraría en abril, e incluso advirtió que se estaría buscando extender este plazo. Del mismo modo, cuestionó que el Ministerio Público no ha tomado la declaración de los testigos ofrecidos por la defensa.

Nuevos pedidos constituyen un acoso

Julio Midolo, abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, indicó que su defendido está siendo “acosado” por la Fiscalía, que ha solicitado dos nuevos pedidos de impedimentos de salida del país por 36 meses. En conversación con RPP Noticias, indicó que en unos meses se cumplirán tres años de detención domiciliaria contra PPK sin acusación fiscal.

"A nosotros nos llama la atención. No entendemos cuál es la motivación en la cual insiste en tantas medidas de acoso contra el expresidente", dijo.



Estos nuevos pedidos de impedimento de salida vienen de los despachos de los fiscales José Domingo Pérez, por el caso Interoceánica, y Carlos Puma, por el caso de financiamiento. "Preocupa que nosotros por experiencia, por cómo se están llevando sus casos, sabemos que este es el derrotero que plantea siempre hasta llegar a una detención efectiva, que es lo mismo que pasó en el caso Westfield", dijo.



Con respecto al caso Interoceánica, el abogado indicó que, en el acuerdo de colaboración eficaz de Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht, este señaló que "la única sindicación directa es a Toledo". "La Fiscalía se basa en meras especulaciones", señaló.



El abogado dijo que una propiedad de PPK fue embargada y otras dos fueron incautadas. "Se le ha congelado una cuenta en el BCP, por una suma de 200 mil dólares. Se le ha neutralizado, no tiene ingresos más allá de su pensión como presidente", dijo.

RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

NUESTROS PODCAST

Informes RPP | El equipo de periodistas de RPP te traen las últimas investigaciones y avances en salud, cultura, ciencia, economía, servicios y sociedad.