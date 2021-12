Bruce se refirió sobre la situación judicial del ex mandatario. | Fuente: Composición | Andina | Fotógrafo:

El ex congresista y ex ministro Carlos Bruce se refirió a la situación judicial que atraviesa el ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien es investigado por el caso Odebrecht.

En conversación con Ampliación de Noticias, indicó que han pasado cuatro años desde que se le abrió investigación al ex presidente y que hasta la fecha no hay una acusación formal al respecto.

“Han pasado cuatro años y no se puede acusar al señor Kuczynski de nada y ya le incautaron todas sus casas”, dijo. Además, tildó de "injusto" el arresto domiciliario que se le aplica desde hace tres años.

“Es un hombre de 83 años que no puede salir de su casa. Es una situación injusta. Nadie dice que la Fiscalía abandone la investigación, que sigan investigando, pero no pueden seguir deteniendo y dando castigo por algo que no pueden demostrar”, señaló.

Situación de investigación

Julio Midolo, abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, indicó que su defendido está siendo “acosado” por la Fiscalía, que ha solicitado dos nuevos pedidos de impedimentos de salida del país por 36 meses. En conversación con RPP Noticias, indicó que en unos meses se cumplirán tres años de detención domiciliaria contra PPK sin acusación fiscal.

“A nosotros nos llama la atención. No entendemos cuál es la motivación en la cual insiste en tantas medidas de acoso contra el expresidente”, dijo Midolo.

Estos nuevos pedidos de impedimento de salida vienen de los despachos de los fiscales José Domingo Pérez, por el caso Interoceánica, y Carlos Puma, por el caso de financiamiento.

Con respecto al caso Interoceánica, el abogado de PPK indicó que, en el acuerdo de colaboración eficaz de Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht, este señaló que “la única sindicación directa es a Toledo”. “Eso ha sido explicado desde un inicio de la Fiscalía. La Fiscalía se basa en meras especulaciones”, señaló.

