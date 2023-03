Patricia Benavides rechazó que le abrieron una investigación fiscal por el caso Cuellos Blancos | Fuente: Andina

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) respondió este miércoles a los cuestionamientos de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien aseguró que la investigación preliminar que se le abrió en su contra es ilegal y arbitrario. En ese sentido, la entidad afirmó que las indagaciones responden plenamente a sus facultades y atribuciones.

"Expresamos nuestra inquietud por las expresiones y valoraciones realizadas por la doctora Benavides. El Perú se define como un Estado Constitucional y democrático. De ello se deriva que el ejercicio del poder público por parte de cualquier funcionario, sin excepción, se encuentra sometido a las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen", dijo la JNJ en un comunicado.

La JNJ explicó que la investigación preliminar tiene el propósito de determinar el grado de probabilidad o verosimilitud de la existencia de una falta disciplinaria, por lo que permite establecer si existe mérito para iniciar un procedimiento respectivo.

"La JNJ es un organismo constitucional autónomo que actúa con independencia y al margen de articulaciones políticas. Su compromiso con la lucha contra la corrupción ha sido claramente demostrado", aseveró.

El organismo constitucional autónomo invocó a las altas autoridades del sistema de justicia a actuar de forma mesurada, prudente y compatible con la investidura que ejercen.

Las críticas de Benavides

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, aseguró que no existe ninguna irregularidad con la conformación de los miembros del equipo especial Cuellos Blancos. En ese sentido, explicó que desde su perspectiva el grupo ha sido reforzado.

"Al respecto, quiero expresar a toda la ciudadanía que la resolución de la Junta Nacional de Justicia es nula, puesto, como ya he dicho en más de una oportunidad —y se cuenta con los informes técnicos— el Equipo Especial de Cuellos Blancos no ha sido desarticulado, sino al contrario ha sido reforzado. Tan es así que, en solo seis meses, se ha concluido con la escucha de la totalidad de los audios; en seis meses se concluyó lo que no se hizo en cuatro años", agregó.

La titular del Ministerio Público mencionó que la decisión de la Junta Nacional de Justicia respondería a los ataques que, aseguró, ha sufrido por "investigar el poder político".

"Esta decisión de la Junta Nacional de Justicia constituye la consumación de los ataques iniciados desde que tomé la decisión de investigar al poder político, los cuales constituyen los riesgos valorados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que me otorgó la medida cautelar para garantizar el cumplimiento de mi función como fiscal de la Nación. Abrir una investigación a todas luces ilegal solo puede ser un acto de amedrentamiento y obstrucción a mi función fiscal", finalizó.