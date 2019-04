Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en el Perú | Fuente: Andina

El exrepresentante de la empresa Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, será sometido desde este martes y hasta el viernes 26 de abril a diversos interrogatorios por parte del Equipo Especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato en Curitiba, Brasil.

Nuestro enviado especial a Curitiba (Brasil) Víctor Reyes, informó que poco antes de las las 7:00 a.m. (hora peruana) de este martes llegaron a la sede de la Procuraduría de la República de Parana los fiscales peruanos Rafael Vela, José Domingo Pérez y Walter Villanueva; también Erasmo Reyna, el abogado del fallecido expresidente Alan García. El ex jefe de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, llegó al local faltando 15 minutos para las 8:00 a.m.

A continuación los temas sobre los que responderá el ex ejecutivo de la constructora brasileña:

Martes 22

A las 9:00 horas Barata responderá por los aportes que la constructora brasileña realizó a la campaña presidencial de Alan García en el año 2006, a través de Luis Alva Castro. En una declaración anterior, de marzo del 2018, Barata dijo que el aporte a la campaña aprista del 2006 ascendió a 200,000 dólares.

Asimismo, a las 14.00 horas, responderá sobre los presuntos sobornos pagados por Odebrecht para ganar la concesión de la Línea 1 del Metro de Lima.

Miércoles 21

Durante el segundo día de interrogatorios a cargo del fiscal Pérez, Barata será consultado por los decretos de urgencia promulgados por el gobierno de Alan García para viabilizar el proyecto de la Línea 1 del Metro de Lima.



Igualmente, por los depósitos ascendentes a US$ 1,3 millones realizados a Miguel Atala. Según la hipótesis fiscal, esa cantidad de dinero sería era en realidad para Luis Nava, exsecretario de la Presidencia de la República durante el segundo gobierno de Alan García.

Por la tarde, a las 15.00 horas, el fiscal interrogará a Barata sobre el caso de la carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, caso en el cual está involucrado el expresidente Alejandro Toledo. Al inicio, Barata habló de un acuerdo por US$ 35 millones, de los cuales se habrían pagado US$ 20 millones al exgobernante.

El viernes 26 de abril, el interrogatorio estará a cargo del fiscal Carlos Puma Quispe quien buscará información sobre los aportes a la campaña contra la revocatoria de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.



Jueves 25

El jueves, el interrogatorio lo efectuará el fiscal Germán Juárez Atoche sobre los pagos a Jorge Acurio Tito, exgobernador regional del Cusco, y la formación y operatividad del ‘Club de la Construcción’.

El mismo día a las 14.00 horas, será interrogado sobre el manejo de los arbitrajes y los pagos al árbitro Horacio Cánepa y a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Por su parte, a las 16.00 horas la fiscal Geovana Mori interrogará a Barata sobre el papel de las supervisoras y los contactos de Odebrecht en la Banca Privada de Andorra.

Viernes 26

Por la tarde, dicho fiscal también preguntará a Barata sobre los pagos a Juan Carlos Zevallos de Ositrán y la intervención de Odebrecht en presuntos sobornos de la constructora Camargo Correa por el tramo 4 de la Interoceánica Sur, al expresidente Alejandro Toledo. (Con información de Andina)