Jorge Chávez Cotrina estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, negó que las fiscales a cargo del llamado caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ hayan buscado presionar a Edwin Oviedo para que involucre a congresistas, políticos, jueces y fiscales supremos, tal como denunció el detenido presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“Rechazamos tajantemente las afirmaciones falaces de esta carta emitida por el señor Oviedo, puesto que las fiscales a cargo de esta investigación, la doctora Rocío Sánchez y la doctora Sandra (Castro), en ningún momento han presionado para que se someta a la colaboración eficaz, mucho menos indicándole que sindique a otros funcionarios”, dijo en Ampliación de Noticias.

Chávez Cotrina explicó que como parte del proceso las fiscales se reunieron con Oviedo y le explicaron su situación jurídica, así como las salidas procesales que pueden tener, pero -dijo- “eso es lo que se dice a todos los detenidos”.

“En el caso del señor Oviedo, simplemente rechazó someterse a cualquier tipo de colaboración porque se considera inocente y porque tiene otra estrategia. Así lo expresaron y así lo hicieron llegar a la fiscal. Es una conversación normal con todos los detenidos”, mencionó.

Para Chávez Cotrina, la denuncia de Oviedo es “un acto de desesperación” y que su intención es “desacreditar” el trabajo de la Fiscalía y de las fiscales a cargo del caso. “Eso no lo va a lograr porque estas fiscales han demostrado un gran profesionalismo”.

El fiscal acusó que no es la primera vez que Oviedo utiliza este tipo de “artimañas” en los procesos que se le siguen, como el de ‘Los Wachiturros de Tumán’. “Ya conocemos su modus operandi frente a estas investigaciones. Nosotros no nos vamos a dejar amedrentar ni nos vamos a asustar por ninguna organización criminal”, sentenció.

A través de una carta a la que tuvo acceso RPP Noticias, Edwin Oviedo aseguró que la Fiscalía lo está forzando a ser colaborador eficaz para que pueda involucrar a congresistas, políticos, jueces y fiscales supremos.

“El sábado 8 de diciembre, en la diligencia de deslacrado aproximadamente 11:30 a.m., se apareció la fiscal Sandra Castro y me pidió conversar a solas y me hizo la propuesta de ser colaborador a cambio de involucrar a los personajes indicados. Me dijo que piense en mi familia, en mis hijos y así no iría a prisión”, escribió.