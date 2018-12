La carta de Edwin Oviedo está acompañada de una fotografía suya desde el lugar donde se encuentra recluido. | Fuente: RPP

A través de una carta a la que tuvo acceso en exclusiva RPP, el dirigente deportivo Edwin Oviedo denunció que la Fiscalía lo está forzando a ser colaborador eficaz para que pueda involucrar a congresistas, políticos, jueces y fiscales supremos.



“El sábado 8 de diciembre, en la diligencia de deslacrado aproximadamente 11:30 a.m., se apareció la fiscal Sandra Castro y me pidió conversar a solas y me hizo la propuesta de ser colaborador a cambio de involucrar a los personajes indicados. Me dijo que piense en mi familia, en mis hijos y así no iría a prisión”, escribió.

Además, acusa que la fiscal Castro apareció hasta en una segunda oportunidad, esta vez en el deslacrado a su oficina en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) el 10 de diciembre, para insistirle en una segunda oportunidad a que se acoja a la colaboración eficaz.

Oviedo Pichotito afirma que declaró ante las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez el 12 de diciembre. "Mi voluntad fue declarar y esclarecer los hechos como lo hice hace cuatro meses atrás en donde presenté más de 10 escritos incluyendo la entrega de mi pasaporte".

El dirigente deportivo señala que se negó a acceder a ser colaborador eficaz, porque "ello implicaría cerptar una responsabilidad" que no tiene. Además, denunció que hay una presión sicológica para que él pueda aceptar los cargos que se le imputan.