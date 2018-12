El fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías contra el crimen organizado, descartó presión sicológica contra Edwin Oviedo. | Fuente: RPP Noticias

El fiscal Jorge Chavez Cotrina, coordinador de la Fiscalía, dijo que la doctora Sandra Castro no es la que está a cargo del caso de Edwin Oviedo. Esto en respuesta a la carta pública del dirigente deportivo que cumple una prisión preliminar de 10 días que concluye este sábado.



“No creo que haya tenido que tomar esa determinación porque no es la fiscal responsable”, dijo en Conexión por RPP. “Yo no creo que ella (Sandra Castro) se haya tomado una atribución que no le corresponde”.



Dijo que la fiscal a cargo del caso de Oviedo es Rocío Sánchez y que en caso de que le haya pedido ser colaborador eficaz a Edwin Oviedo, "no es ninguna presión".



"Si han conversado con el señor Oviedo para ver una posibilidad de que se someta a algún tipo de facultades del derecho […] eso no es ninguna presión, porque la ley los faculta. Y si él no decide, simplemente dice que no y las investigaciones continúan", dijo a RPP.

Además, dijo que no es posible que las fiscales le hayan recomendado a Edwin Oviedo de que cambie de abogados. "Eso no puedo permitir que digan eso, porque la fiscal Rocío Sánchez no tiene esas costumbres. Ella es una fiscal muy honesta".