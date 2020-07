"Nunca recibí un centavo por las asesorías", aseguró el exministro de Defensa Jorge Nieto. | Fuente: Andina

Jorge Nieto Montesinos rechazó categóricamente las declaraciones de José Miguel Castro, exgerente municipal, quien ante la Fiscalía dijo que realizó una gestión ante la constructora OAS para que esta empresa brasileña pague la deuda que tenía Susana Villarán con el exministro de Defensa –que ascendía a US$ 120 000– por las asesorías políticas brindadas en el 2013.



"Lo que señala el aspirante a colaborador eficaz es falso y una calumnia. Va a tener que demostrar su dicho y probarlo. Y, en su caso y en su momento, enfrentarse a la denuncia por difamación que haré", expresó durante una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP.



Jorge Nieto Montesinos negó además que haya ofrecido sus servicios a la Municipalidad de Lima después de que finalizara el proceso de revocatoria, que se celebró en marzo de 2013, contra Villarán de la Puente, tal como sostuvo José Miguel Castro, según reveló el diario El Comercio.



"Luego de ella (en referencia a la consulta popular), un grupo de amigos de la gestión conversa con Villarán y, en ese momento, me piden a mí, como resultado de una ronda de conversaciones con distintas personas que estaban buscando para levantar la calidad [de la gestión] y pudieran hacer un buen gobierno para Lima, que retorne", manifestó.



El exministro de Defensa remarcó que nunca recibió un pago "por los consejos y consultas que se me hacían durante ese periodo", ya sea en 2011 o en los meses de abril y mayo de 2013 . "[No me pagaron] ni un solo centavo por la consultoría. Entiendo que es una persona interesada (habla sobre José Miguel Castro) en acogerse a la colaboración eficaz y evitar que la sanción de ley, por las cosas que ha realizado, sea menor", arguyó.



"Hubo propuestas para que se me formalizara un contrato con la Municipalidad tanto en el primero momento como en el segundo. Pero por una razón o por otra, esas formalizaciones no prosperaron y, como no prosperaron, no pude recibir ningún pago. En los hechos resultó un trabajo ad honorem", agregó Jorge Nieto Montesinos.

El fiscal Carlos Puma inició una investigación preliminar por los presuntos delitos de cohecho, lavado de activos y asociación ilícita contra Jorge Nieto y las excongresistas Anel Townsend y Marisa Glave tras el testimonio de José Miguel Castro, quien asegura haberles entregado recursos para la campaña por el No a la revocatoria.