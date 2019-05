José Domingo Pérez dice que Pedro Chávarry es “nefasto” para el Ministerio Público

José Domingo Pérez habló sobre Pedro Chávarry y las investigaciones del caso Lava Jato. | Fuente: Andina

El fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, José Domingo Pérez, calificó de "nefasto" al fiscal supremo Pedro Chávarry y recalcó que espera que este sea removido del cargo. Previamente, el magistrado había señalado que se siente "indignado" de que el fiscal supremo sea quien represente al Ministerio Público.

"(Pedro Chávarry es) Nefasto para la institución del Ministerio Público y esperemos que pronto sean destituidos él y algunas otras personas más que lamentablemente perjudican a esta institución", señaló el fiscal en entrevista con Trome.

Domingo Pérez señaló que una de sus mayores preocupaciones son de que mas jueces o fiscales se vean envueltos en la organización criminal de 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. "Precisamente a mí lo que me preocupa son estos jueces o fiscales a los cuales se les está calificando como ‘Los Cuellos Blancos’, a ellos son los que la población debería tener siempre bajo observación", refirió.

El fiscal quiere dejar en claro que el Equipo Especial no tiene ninguna simpatía política y que "la ley se aplica para todos los ciudadanos por igual".

Políticos investigados

El fiscal se pronunció sobre los políticos que vienen siendo investigados, entre la más reciente. a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, que recibió críticas por no ponerse el chaleco con el nombre de "detenida" como sí se hizo con la ex candidata a la presidencia, Keiko Fujimori.

"Respecto al porqué le pusieron el chaleco o no a una determinada persona, eso corresponde al tema policial, porque finalmente son ellos los que detienen y son los que ponen a disposición del juzgado", señaló.

Además, explicó por qué a la primera se le dictó 18 meses de prisión preventiva mientras que a la segunda 36. "En el caso de la señora Fujimori y los otros coinvestigados con ella, yo había solicitado 36 meses porque estábamos iniciando el proceso. Tengo entendido que en el caso de Susana Villarán, el proceso ya estaba en curso o ya iban algunos meses que se había cumplido del plazo", indicó.

Sobre las investigación que rodean el suicidio del expresidente Alan García Pérez, Domingo Pérez, indicó que ningún fiscal ha sido invitado a brindar su descargos sobre los hechos. "Lo que me sorprende a mí, es que no nos han convocado a los fiscales a dar la respuesta que le han solicitado a la policía".