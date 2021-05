Fiscal José Domingo Pérez respondió a los pedidos para anular al cierre de su investigación. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El fiscal José Domingo Pérez cuestionó el pedido de la abogada de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y de otras personas involucradas en esta investigación para que se anule el cierre de la investigación de este caso y se reabra esta etapa por, presuntamente, haberse afectado el derecho a la prueba y el derecho a la defensa.

"También es importante poner en relieve una indebida estrategia que plantean los abogados, y es que en el fondo lo que están buscando es evitar el juicio oral y público por graves delitos de organización criminal de la acusada Keiko Fujimori y otros, y también afectar la autonomía del Ministerio Público", señaló durante la audiencia en la que se evaluó este pedido.

"La acusada Keiko Fujimori no quiere que un Poder Judicial independiente juzgue sus crímenes en un juicio oral público, y de la misma manera los demás acusados. Pretende que no se logre demostrar su culpabilidad (…) Keiko Fujimori no se debe correr al juicio histórico por sus crímenes de delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en proceso administrativo", añadió.

De esta manera, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato pidió a la Corte Superior de Justicia que se rechace la nulidad solicitada por la defensa de Jaime Yoshiyama Tanaka y otros. Según Pérez Gómez, no existe "amparo legal" para este pedido debido a que el sistema procesal peruano "es acusatorio" y señala que el fiscal da por concluida la investigación "cuando lo considere".

"¿Una investigación preparatoria concluye cuando se cumple con su objeto o al vencimiento del plazo? La pregunta que corresponde es quién decide esta conclusión. Es el fiscal como representante de la sociedad agraviada por delitos de Keiko Fujimori y otros. Debe quedar claro que la Fiscalía ha cumplido con el objeto de la investigación preparatoria", señaló.

"La Fiscalía ha formulado una acusación penal para que un Poder Judicial independiente, en un juicio oral y público, juzgue la conducta criminal de la acusada Keiko Fujimori y otros por graves delitos cometidos por la organización criminal que lidera y que está enquistada en el partido político Fuerza Popular", agregó.

El fiscal insistió en que el Ministerio Público ha concluido con su derecho de investigar este caso "para que se condene a Keiko Fujimori y a otros a 30 años y a 10 meses de pena privativa de la libertad". Agregó que esta acusación estará sometida a un control judicial en el que la Fiscalía podrá sustentar su postura y los abogados podrán ejercer su derecho a defensa.



