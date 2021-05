Fuerza Popular pide anular allanamiento de local partidario realizado en el 2020. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El partido Fuerza Popular solicitó al Poder Judicial revocar la orden judicial que autorizó el allanamiento a su local partidario realizado por la Fiscalía en febrero del 2020, donde se incautaron documentos vinculados al financiamiento de su campaña del 2016.

En una audiencia de apelación, el abogado de Fuerza Popular, Elio Riera, aseguró que el allanamiento no era necesario y no era pertinente porque ellos ya habían dado toda la información que tenían a la Fiscalía, porque el juez no justificó adecuadamente dicha necesidad al momento de autorizar dicho allanamiento y porque no se encontraron libros relacionados a los presuntos aportes irregulares del 2016.

"Sin duda alguna no sirvió porque no estaban estos libros que hacía referencia y no los tenemos. Entonces, ¿era necesario? Como indica la norma, ¿había peligro en la demora? ¿Había motivación para realizar esto? Nosotros consideramos que no se debió generar este allanamiento. Consideramos que debe revocarse", indicó el abogado.

Fiscalía sostiene que fue justificado

Del otro lado, el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía se opuso a esta solicitud hecha por Fuerza Popular al asegurar que el allanamiento estaba justificado porque era necesario incautar documentos relacionados al financiamiento de la campaña de 2016, donde la Fiscalía investigó presuntas entregas de maletas con dinero directamente a Keiko Fujimori y su entorno de parte de grupos empresariales.

"En la campaña 2016 se captó dinero que era entregado en efectivo y en maletines a Keiko Fujimori o su entorno de confianza: Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya y José Chlimper. Se ordenó la colocación del activo en el sistema bancario, fraccionándolo en pequeñas cantidades, empleando falsos aportantes con el objeto de cubrir el objeto maculado para que sea ingresado a las cuentas del partido", manifestó el fiscal adjunto superior Hernán Mendoza.

Luego de escuchar ambas posturas, además de un recurso similar que busco anular la ampliación de allanamiento en relación con documentos vinculados a la campaña del 2011, los jueces de la Segunda Sala de Apelaciones Especializad en Crimen Organizado dejaron su decisión al voto.

