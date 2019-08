El fiscal José Domingo Pérez estuvo en el programa 'Nada está dicho' de RPP. | Fuente: RPP

El fiscal José Domingo Pérez Gómez descartó que los miembros del Equipo Especial Lava Jato asistan a una eventual reunión con la Junta de Fiscales Supremos para explicar el acuerdo de colaboración con Odebrecht, como lo solicitó este jueves el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas.

"Le voy a adelantar la conversación que he sostenido con el doctor Rafael Vela (coordinador del Equipo Especial Lava Jato) respecto a esta solicitud [...] No vamos a concurrir, no vamos a asistir", dijo el fiscal al periodista Jaime Chincha en el programa 'Nada está dicho' de RPP.

Pérez Gómez indicó que esta decisión se sustenta porque "los fiscales supremos, Pedro Chávarry, Víctor Raúl Rodríguez Monteza, y Tomás Gálvez, están deslegitimados en su labor, porque están vinculados con una organización criminal".

El fiscal recordó que este jueves se dictó una medida de impedimento de salida del país por ocho meses contra Gálvez Villegas por el caso ´Los cuellos blancos del puerto'.

"Por lo tanto consideramos que no vamos a ser víctimas de los abusos y arbitrariedades que estos tres fiscales supremos pretenden ejecutar desde sus puestos, en la junta en la cual ellos tienen la mayoría", manifestó.

Como se sabe, la Junta de Fiscales Supremos tiene cinco integrantes, los otros dos miembros son la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos y el ex titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez.

Contraofensiva

Pérez Gómez sostuvo que la acción de Gálvez Villegas es una respuesta a las investigaciones que realiza el equipo especial a líderes políticos y a partidos como Fuerza Popular.

"Estamos hablando de la investigación que se está siguiendo contra Keiko Fujimori [...] y ahora pasamos precisamente a una de las consecuencias [...] la permanencia en sus puestos de estos tres fiscales supremos por el respaldo que han tenido en el Congreso", señaló.

"Lo que estamos viendo es una contraofensiva de parte de quienes están siendo investigados por el equipo especial y, entendemos, de los magistrados vinculados a los cuellos blancos", manifestó.