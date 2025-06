Declaraciones de José Miguel Castro como "postulante" a colaborador eficaz no podrán usarse en caso Lava Jato, dice Andy Carrión

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las “declaraciones en el marco de la colaboración eficaz no van a poder usadas porque no hay una resolución judicial”, dice el abogado penalista Andy Carrión. | Fuente: Andina / RPP

Este domingo, José Miguel Castro, exgerente municipal durante la gestión de Susana Villarán e involucrado en un acto de corrupción en el que también aparece como sindicada la exalcaldesa, fue hallado muerto en su domicilio ubicado en el distrito de Miraflores.

En diálogo con La Rotativa del Aire, el abogado penalista Andy Carrión señaló que Castro “no era todavía colaborador eficaz” en el caso Lava Jato.

“Él (José Miguel Castro) estaba incurso dentro de un procedimiento de colaboración eficaz; es decir que, al día de hoy, todavía no se había logrado que un juez homologue, que un juez de la venia, de que las versiones que él había sustentado ante la Fiscalía estén corroboradas”, explicó.

Como se recuerda, Castro estaba vinculado con el caso Lava Jato. Era procesado por pertenecer a una presunta organización criminal que recibió más de 10 millones de dólares de aportes ilegales de las constructoras Odebrecht y OAS, para financiar la campaña del “No” a la revocatoria de Villarán y la posterior reelección de la exalcaldesa en el 2014, entre otros hechos.

Carrión también manifestó que las declaraciones vertidas por la exfuncionario municipal en su calidad de colaborador eficaz no podrán ser utilizadas por la Fiscalía en el juicio oral debido a que no se había concretado el procedimiento judicial para que sea declarado como tal. Sin embargo, enfatizó que el Ministerio Público si podrá hacer uso de sus manifestaciones como “acusado” o “imputado”.

“Lamentablemente, esas declaraciones en el marco de la colaboración eficaz no van a poder usadas porque no hay una resolución judicial. Pero lo que sí puede ser oralizado en el juicio oral son las declaraciones que él ha vertido como imputado, como acusado”, acotó

Asimismo, el abogado penalista indicó que las declaraciones de José Miguel Castro como postulante a colaborador eficaz serán “archivadas” ante la falta de una resolución judicial.

“Todas las declaraciones y la información que él ha vertido en el procedimiento de colaboración eficaz simplemente se archivan ante el fallecimiento del postulante a colaborador porque no ha habido una homologación judicial. Es decir, el juzgado que desde el 23 de septiembre va a enfrentar el juicio, no están noticiados del procedimiento de colaboración porque simplemente no hay una resolución judicial. Pero lo que sí va a poder hacer la Fiscalía es [que] las declaraciones que él ha vertido en el marco de la propia investigación ante el fallecimiento pueden ser oralizadas en el juicio y los jueces pueden eventualmente valorar esas declaraciones”, concluyó.

Abogado penalista Andy Carrión. | Fuente: RPP