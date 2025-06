José Domingo Pérez dijo que José Miguel Castro no manifestó ningún riesgo a su seguridad en su última visita a Fiscalía

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El fiscal José Domingo Pérez Gómez indicó este domingo que José Miguel Castro, exgerente municipal durante la gestión de Susana Villarán que fue hallado muerto en su domicilio de Miraflores, no indicó ningún tipo de situación anómala respecto de su seguridad la semana pasada que acudió a Fiscalía.

En declaraciones a La rotativa del aire-edición noche de RPP, el fiscal señaló que no era secreto que Castro Gutiérrez era colaborador eficaz en el proceso que se le sigue junto a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán por el caso Lava Jato.

Dijo también que en el caso de los colaboradores siempre comunica a la Policía y a la Unidad de Víctimas y Testigos si es que existe algún riesgo a la integridad del investigado que colabora.

“La semana pasada, el señor Castro estuvo en los ambientes de la Fiscalía y del Equipo Especial y no había señalado ninguna situación anómala al respecto y esto obviamente que ha ocurrido hoy nos ha tomado por sorpresa. No se ha documentado en ningún escrito, en ninguna acta y, en la semana pasada que estuvo presente, no nos ha manifestado ninguna circunstancia que hubiera propiciado esta circunstancia que se está viviendo hoy”, indicó.

Esperaban que declare en juicio

En esa línea, el magistrado indicó que dentro del Equipo Especial del caso Lava Jato existe “cierta preocupación”, debido a que esperaban contar con la declaración del Castro Gutiérrez durante el juicio oral que se iniciará contra la exalcaldesa Villarán el próximo 23 de septiembre.

“Teníamos esa expectativa, de que ya en el desarrollo del juzgamiento él pudiera declarar en relación con los hechos que él tenía conocimiento y ha participado. Al no darse esto, la ley permite o establece que se puedan leer las declaraciones que haya brindado en el desarrollo de la investigación, pero eso ya va a ser en otro estadio del juzgamiento que se va a iniciar próximamente”, sostuvo.

Pérez Gómez también recordó que desde Fiscalía ya habían solicitado que se adelante el inicio del juicio a Susana Villarán, requerimiento que el Poder Judicial desestimó en mayo último. Al respecto, el fiscal dijo que con la muerte de uno de los procesados el juzgado pueda reconsiderar el pedido para iniciar con prontitud las audiencias.

Muerte de exgerente municipal

José Miguel Castro, exgerente municipal durante la gestión municipal de Susana Villarán y colaborador eficaz en el caso que involucra a la exalcaldesa en una trama de corrupción, fue hallado muerto este domingo en su domicilio del distrito de Miraflores.

El hallazgo fue confirmado por la Policía Nacional del Perú, que fue requerida este domingo a la vivienda del exfuncionario edil. Los agentes policiales que realizaron la inspección de la vivienda reportaron el hallazgo de dos cuchillos en la escena, según quedó registrado en un acta.

Hasta el inmueble llegó más personal policial, además de los peritos de Criminalística y trabajadores del Ministerio Público para iniciar las diligencias del caso.

Desde Fiscalía informaron a través de su cuenta de X sobre el inicio de diligencias preliminares tras la muerte del exfuncionario edil. El levantamiento del cadáver fue realizado por disposición del fiscal provincial Richard Rojas Gómez.