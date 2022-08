José Peláez sobre reprogramación de pedido de prisión preventiva contra Yenifer Paredes y José Medina: "Se presta a una serie de conjeturas"

Exfiscal José Pelaez: "Esta decisión se presta a una serie de conjeturas" | Fuente: RPP Noticias

El exfiscal de la Nación, José Pelaez, criticó la decisión del juez Johnny Gómez Balboa de reprogramar para el domingo a las 4:00 p. m. su decisión sobre el pedido de prisión preventiva contra Yenifer Paredes y el alcalde de Anguía, José Medina.

"Sorprende la actitud de este magistrado, que posterga sin mayor fundamento, simplemente explicando que tiene mucho trabajo. Decir que va a postergar la diligencia ya suena a burla y la actitud del magistrado es muy poco seria, porque no puede acontecer este hecho", declaró en una entrevista con Todo se sabe de RPP.

Señaló que la justicia "debe marcar pautas y establecer términos y plazos que se deben cumplir".

"Este juez se presta a una serie de conjeturas en el sentido de 'a ver qué cosa me dicen, cuándo me llaman, cómo voy a resolver de acuerdo a las llamadas, a los pedidos y presiones'. Eso quita totalmente seriedad a la labor del magistrado. El Poder Judicial mediante el control interno o el Junta Nacional de Justicia deben abrir un proceso, porque no puede burlarse así de la opinión pública", sostuvo Pelaez.

"Si no tiene elementos, no hay prisión preventiva y si las tiene, debe decretarla en su momento y en su oportunidad", añadió.

Defiende a Fiscal

Por otro lado, José Peláez defendió los alegatos del fiscal Hans Aguirre para solicitar prisión preventiva contra Yenifer Paredes y José Medina.

"El fiscal ha sido muy amplio y ha fundamentado los argumentos que respaldan a la Fiscalía. Postergando hace perder la seriedad con la que debe actuar un magistrado dejando en una situación incómoda a la Fiscalía que durante días va sustentando las pruebas que se deben resolver con ley", señaló en RPP.

Sobre la solicitud de pasar al retiro al general Harvey Colchado, el exfiscal de la Nación declaró que ello generaría "un pésimo antecedente de lo que podría pasar más adelante al juez, al fiscal o a quienes han participado en las diligencias".

"Como han actuado en contra del presidente, en cumplimiento de una mandato judicial, la sanción se rompe por el mando más débil. Como el coronel Colchado, que depende del Mininter y su comandante general de la PNP, lo someten a Inspectoría y probablemente le den de baja", comentó Pelaez en RPP Noticias.

