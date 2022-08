Yenifer Paredes: Marita Barreto expresa preocupación por retraso en audiencia en la que se decidirá prisión preventiva

Marita Barreto expresa preocupación por retraso en audiencia | Fuente: RPP Noticias

La fiscal superior Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, cuestionó la demora -de más de dos horas- en el inicio de la audiencia en la que se anunciará si se acepta el pedido de prisión preventiva contra Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, y José Nenil Medina, alcalde de Anguía.

"Manifestar una gran preocupación por lo que está sucediendo hoy en la audiencia programada para las 6 de la tarde. Han transcurrido más de dos horas y el juez no se ha pronunciado; es más, tampoco por respeto a los sujetos procesales, al Ministerio Público, no ha pedido un tiempo adicional", reprochó.

"No entendemos por qué esta dilación de más de dos horas, a pesar de que el Poder Judicial emitió un comunicado indicando que por celeridad procesal se iba a llevar a cabo la lectura de la resolución sobre los requerimientos de la prisión preventiva de los investigados", agregó.

En declaraciones a RPP Noticias, la representante del Ministerio Público calificó de inusual la demora en el inicio de la audiencia, a cargo del juez Johnny Gómez Balboa, inicialmente pactada para las 6 de la tarde, pese a que, en su opinón, las pruebas presentadas por el fiscal Jorge García "hablan por sí solas".

"No solo no es normal, sino que el juez no se ha apersonado a la audiencia a la hora señalada, ni durante estas dos horas, para señalar los motivos por los cuales no se ha apersonado a la audiencia. Aquí no solo se trata de una falta de respeto al Ministerio Público, sino causa preocupación esta circunstancia", increpó.

A los pocos minutos del reclamo de la fiscal Marita Barreto, la sesión en el Poder Judicial inició, aunque el juez Johnny Gómez Balboa anunció desde un primer momento que la lectura de su resolución sería reprogramada para el domingo 28 a las 4 de la tarde debido a una sobrecarga de su despacho.

"No solo no es usual, no corresponde al debido proceso, ya aquí hay una falta al debido proceso. Segundo, aquí no había mucho que dilucidar debido a que todo el Perú, la sociedad en general, ha sido testigos de las pruebas contundentes que se han ofrecido en el debate. Las pruebas hablan por sí solas", reiteró.

Audiencia postergada: las imputaciones de la Fiscalía

El juez Johnny Gómez Balboa reprogramó para el domingo 28 de agosto a las 4:00 p. m. la audiencia virtual donde dará a conocer su decisión sobre si acoge o no el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra Yenifer Paredes y José Medina Guerrero.

De acuerdo con el fiscal Jorge García Juárez, Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, sería la "lobista" principal y su hermana, la primera dama Lilia Paredes, la coordinadora dentro de una organización criminal que estaría liderada por el jefe del Estado.

Dentro de la presunta organización criminal que se habría enquistado en el Ministerio de Vivienda, figuran como coordinadora la primera dama, Lilia Paredes, como operador José Nenil Medina, como lobbista principal a Yenifer Paredes y como testaferros a los hermanos Espino Lucana.

Durante la audiencia, el fiscal del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder estimó que ambos podrían recibir una condena mínima de 23 años de pena privativa de la libertad en caso sean hallados culpables de los delitos de organización criminal, lavado de activos y colusión agravada.

