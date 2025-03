Defensor del Pueblo dice que estado de emergencia debe ser parte de un "plan estratégico viable" contra la delincuencia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El titular de la Defensoría del Pueblo manifestó que ha solicitado información que sustente el estado de emergencia. | Fuente: RPP

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se pronunció sobre el anuncio del estado de emergencia que tiene previsto decretar el Ejecutivo en Lima y Callao tras el asesinato del cantante de Armonía 10, Paul Flores. Así lo anunció la noche del último domingo el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, vía X (antes Twitter).

En conferencia de prensa, el titular de la Defensoría del Pueblo manifestó que la institución que preside ha solicitado a la presidenta Dina Boluarte,; al titular de la PCM, Gustavo Adrianzén; y al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, los documentos que sustenten dicha medida, pues asegura que esta debe responder a un “plan estratégico viable”.

“Nosotros solicitamos la información porque creemos que decisiones como, por ejemplo, el estado de emergencia en las provincias y en los departamentos de nuestro país debe responder a un plan estratégico de intervención en un marco de un plan operativo ciertamente viable para que todos los miembros de la Policía Nacional y si en su apoyo acuden las Fuerzas Armadas, sean eficaces”, indicó.

Asimismo, Gutiérrez señaló que el Gobierno debe responder por qué la Policía aún no ha detenido a los cabecillas de las bandas criminales que vienen causando terror en la capital y las regiones del interior del país.

“La Policía Nacional del Perú, con su servicio de inteligencia y contrainteligencia, sabe perfectamente dónde están los focos contaminados de los grandes líderes y cabecillas de organizaciones criminales. ¿Por qué no las interviene? Eso es una respuesta que sólo ellos pueden dar”, acotó.

Defensor del Pueblo se pronuncia sobre la pena de muerte

Josué Gutiérrez también se refirió al reciente anuncio de la presidenta Dina Boluarte, quien señaló que viene evaluando imponer la “pena de muerte” a los criminales. Sus declaraciones se dieron durante una ceremonia de inauguración del año escolar 2025.

En ese sentido, el defensor del Pueblo se mostró en contra de ella y tildó el anuncio de la jefa de Estado como una “medida populista”.

“La Defensoría del Pueblo exhorta a todas las autoridades de todos los poderes del Estado y de los organismos públicos, no se puede tener el desprecio por la vida como una medida populista que solo busca hacer que el caos y la violencia ya no sea solo un tema de los criminales, sino que sea parte de la estructura del Estado. Por eso, la Defensoría siempre estará en contra de la pena de muerte porque ese desprecio no la concebimos como tal todo el equipo de la Defensoría del pueblo”, aseveró.