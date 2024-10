Abogado de Junior Izquierdo dice que "todavía no hay autorización judicial" para peritaje a presuntos audios con Santiváñez

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El abogado del capitán Junior Izquierdo, José Carlos Mejía, reconoció este lunes que las grabaciones donde se registra una presunta conversación entre su patrocinado con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, aún no han pasado por peritaje pese a que los audios ya fueron entregados a la Fiscalía. La razón de ello es por la carga procesal que hay.

"Todavía no hay autorización judicial para realizar un peritaje. Debería darse prioridad por los temas que involucran a raíz de la denuncia que hace el capitán Izquierdo Yarlequé el 7 de agosto", expresó en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Mejía aseguró que el audio completo ya fue entregado al Ministerio Público. Según explicó, el martes 20 de agosto entregaron un USB con cinco audios y el jueves 29 la grabadora completa, a la espera de la aprobación judicial que todavía no se da. Además, consideró que en esas grabaciones se conocieron otros temas relevantes como el presunto uso del auto presidencial para la fuga de Vladimir Cerrón.

"Mi patrocinado ya se ha reafirmado que él invitó a cenar al ministro del Interior en su quinto día en el cargo, el martes 21 de mayo del 2024, en un chifa de San Borja, más de dos horas se reunieron. El mismo ministro reconoció que acudió y el capitán Izquierdo reveló que acudió con una grabadora de voz oculta, entonces lo que arroja la información es que mi cliente no se reunió con un cómico ni una inteligencia artificial, entonces las voces que aparecen ahí serían las de el capitán Izquierdo y el ministro del Interior", manifestó.

El abogado de Izquierdo Yarlequé precisó que recién para el 15 de octubre el Poder Judicial hará la audiencia a fin de decidir si se autoriza que se haga peritaje a los audios o no.

"No solamente se trata de hacer un peritaje al dispositivo, a la grabadora, sino también que el ministro del Interior, quien alega que no es su voz, se tiene que someter a un peritaje fonético. A él le tienen que hacer tomas de muestra de voz para comparar con el dispositivo", indicó.



Niega veracidad de audios

Juan José Santiváñez, actual ministro del Interior, negó este domingo que los audios difundidos el pasado viernes por el programa 2024 de Panamericana TV sean de su autoría. En ese sentido, aseguró que estas grabaciones, que considera falsas, solo busca crear zozobra en la población.

"El ministro Juan José Santiváñez niega la autoría de dichos audios y lamenta que continúe esta campaña de desprestigio con intereses subalternos que buscan desinformar y desestabilizar la gestión, así como la lucha permanente contra la delincuencia en todas sus modalidades", se lee en el comunicado que se publicó en las redes sociales del Mininter.

En las grabaciones a las que tuvo acceso Panamericana Televisión se escucha presuntamente al ministro Juan José Santiváñez hablar con el capitán PNP Junior Izquierdo. En ese encuentro se dice que si captura a Vladimir Cerrón, su permanencia en la cartera del Interior estará garantizada. Además, tendría el deseo de ser presidente.

"Todo centrado, mira escúchame: Dios lo permita, Dios quiera yo lo chapo a Cerrón... Yo no quiero ser instructor, yo quiero ser presidente. Yo chapo a Cerrón, no me van a botar. No podrían, sería un escándalo”, se escucha en el audio difundido el último viernes.