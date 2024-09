Santiváñez niega veracidad de recientes audios difundidos y señala que se trata de una "campaña de desprestigio"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juan José Santiváñez, actual ministro del Interior, negó este domingo que los audios difundidos el pasado viernes por el programa 2024 de Panamericana TV sean de su autoría. En ese sentido, aseguró que estas grabaciones, que considera falsas, solo busca crear zozobra en la población.

"El ministro Juan José Santiváñez niega la autoría de dichos audios y lamenta que continúe esta campaña de desprestigio con intereses subalternos que buscan desinformar y desestabilizar la gestión, así como la lucha permanente contra la delincuencia en todas sus modalidades", se lee en el comunicado que se publicó en las redes sociales del Mininter.

En las grabaciones a las que tuvo acceso Panamericana Televisión se escucha presuntamente al ministro Juan José Santiváñez hablar con el capitán PNP Junior Izquierdo. En ese encuentro asegura que si captura a Vladimir Cerrón, su permanencia en la cartera del Interior estará garantizada. Además, tendría el deseo de ser presidente.

"Todo centrado, mira escúchame: Dios lo permita, Dios quiera yo lo chapo a Cerrón... Yo no quiero ser instructor, yo quiero ser presidente. Yo chapo a Cerrón, no me van a botar. No podrían, sería un escándalo”, se escucha en el audio difundido el último viernes.

El titular del Interior señaló en su comunicado que seguirá sometiéndose a todas las investigaciones y peritajes, a fin de esclarecer los hechos. Sin embargo, recalcó que no hay ninguna prueba en su contra.

"Al respecto, es importante informar que no existe peritaje alguno por parte del Ministerio Público que, a la fecha, pueda dar fe o acreditar alguno de los documentos compartidos por un sector que claramente solo busca crear zozobra en la población y actuar bajo intereses particulares. No hay pruebas ni graves ni fundados elementos de convicción", se lee en parte del pronunciamiento publicado por Mininter.

Debe ir al Congreso

El pleno del Congreso aprobó interpelar al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para este miércoles 2 de octubre a las 3.00 p. m. Ese día deberá responder un pliego interpelatorio de 29 preguntas, entre ellas una referida a si la mandataria Dina Boluarte le pidió cerrar la Diviac.

La iniciativa impulsada por la parlamentaria Susel Paredes y congresistas de diferentes bancadas fue aprobada con 41 votos a favor, 22 en contra y 25 abstenciones. Asimismo, la fecha en la que deberá asistir el ministro del Interior al pleno se aprobó con 85 votos a favor y solo uno en contra.

Además de los presuntos audios entre el titular del Mininter y el capitán Junior Izquierdo, conocido como 'Culebra', Santiváñez tendrá que ofrecer detalles sobre el por qué del aumento de la criminalidad y las extorsiones.