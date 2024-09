Santiváñez pide respetar presunción de inocencia de chofer del cofre presidencial investigado por caso 'Escuadrón de la muerte'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, señaló este lunes que se debe respetar la presunción de inocencia del suboficial de la Policía Nacional, Félix Montalvo Guevara, chofer del ‘cofre presidencial’, que es investigado por el caso ‘Escuadrón de la muerte’.

En declaraciones a la prensa, Santiváñez señaló que mientras el Poder Judicial no determine la responsabilidad en este caso, el suboficial es inocente y puede ejercer sus derechos, por lo que no se le puede separar de su puesto como conductor del vehículo que traslada a Dina Boluarte.

“Nosotros estamos en un país en donde aquí lo que debe primar es la presunción de inocencia. Mientras ninguna tenga una sentencia que determine que es judicialmente responsable tiene absolutamente el derecho de hacer valer todas sus prerrogativas y todos sus derechos”, sostuvo.

Vínculos con sentenciado por caso 'Escuadrón de la muerte'

Santiváñez calificó esta investigación fiscal como un “caso mediático” y dijo que todas las personas que se encuentran sujetas al proceso en este momento “están afrontando los procedimientos que se vienen litigando”.

Esa no es la situación del excomandante de la Policía Nacional, Raúl Prado Ravines, quien fue condenado a 35 años de cárcel por este caso como autor del delito de homicidio calificado y que actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

Según la sentencia, el escuadrón de la muerte estuvo bajo el mando de Raúl Prado Ravines y creó escenarios delictivos para realizar falsos operativos exitosos, a fin de obtener beneficios como incentivos y condecoraciones.

Juan José Santiváñez, fue su defensor en un proceso administrativo y disciplinario que le inició el Ministerio del Interior hasta 2023, de acuerdo con Cuarto Poder, un año después de la sentencia por el caso.

Al respecto, dicho dominical reveló un documento enviado en 2021 por el estudio de Santiváñez con el que solicitaba que Prado Ravines, sea reincorporado a la Policía con todos los honores, además de pedir una serie de pagos y una indemnización por 500 000 soles por daños y perjuicios.

Santiváñez, ya en condición de ministro del Interior, fue consultado sobre la sentencia por este caso en una entrevista con el diario Perú21 y señaló que, si bien existía un fallo judicial este no había sido consentido y ejecutado, además de que existe una apelación, por lo que la presunción de inocencia prima.

“En el ámbito penal. Hay que tener mucho cuidado cuando uno hace referencia a ese punto, porque entiendo que la sentencia está apelada. Constitucionalmente, mientras una sentencia no se encuentra consentida y ejecutoriada, la presunción de inocencia prima (…) mientras no termine el proceso, la presunción de inocencia prima, no solamente para ellos (los policías), para cualquiera”, indicó.

Ello no fue impedimento para que desde el sector que dirige Santiváñez se incluya a Prado Ravines en la lista de más buscados y se solicite 100 000 soles por su captura.

Tanto Montalvo como Santiváñez están comprendidos en una investigación preliminar que inició el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, por el denominado caso ‘Cofre presidencial’, a raíz de la vinculación del vehículo asignado al Despacho Presidencial con el prófugo Vladimir Cerrón, quien también arguye que su sentencia no ha sido consentida y tiene pendiente un recurso para que se anule su sentencia de 3 años y 6 meses de prisión por el caso ‘Aeródromo Wanka’.