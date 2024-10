Jueza Paola Valdivia es suspendida 6 meses por Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial informó este martes que ha suspendido de forma preventiva por seis meses a la jueza superior Paola Valdivia, quien es integrante de la Corte Superior de Justicia de Lima, luego de que se le vinculara con el investigado Andrés Hurtado.

Mediante un pronunciamiento, la ANC indicó también que a la magistrada se le iniciará un proceso administrativo disciplinario en su contra, por lo que la suspensión busca impedir que este procedimiento se obstaculice y se garantice la eficacia de la resolución final.

Según precisaron, a Valdivia se le atribuyen faltas muy graves, como el presunto uso de un lenguaje procaz en intervenciones públicas, la presunta remodelación del departamento, entre otros.

Presunta remodelación del departamento de la jueza

Precisamente su vínculo con Andrés Hurtado se da luego de que se difundiera la versión de un colaborador, quien señaló que el hoy investigado expresentador de televisión amobló la casa de la jueza, algo que ella negó.

En declaraciones a Nunca es tarde de RPP, la magistrada negó que Andrés Hurtado haya tenido algo que ver con la remodelación de su vivienda actual, un inmueble que dijo es de propiedad de su hermana.

“No puede ser posible yo tengo he venido acá con mi teléfono para acreditar que acá están los recibos de los famosos muebles de los que él habla. De antemano. No participó, el participar qué quiere decir. El tema puntual es amoblar, el amoblar difiere de sugerir”, indicó.

De igual forma rechazó haber tenido algún caso vinculado a Andrés Hurtado, de quien negó ser amiga, aunque reconoció haberlo conocido. Rechazó también que su esposo haya sido amigo del presentador de televisión y dijo que si bien él fue un par de veces al programa que tenía Hurtado, ella no aceptó ir.

“No era amigo, mi esposo fue al programa en dos oportunidades porque en consecuencia incluso mi esposo me decía vamos, pero yo soy muy cuidadosa de mis cosas, jamás me expongo. Peor ahora que vemos otra coyuntura, por lo que veo ya nadie es amigo de Andrés Hurtado. Antes todo el mundo era amigo de Andrés Hurtado. Una serie de personalidades iban y ahora esas personalidades, no lo sé”, dijo.