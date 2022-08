Sobre Yenifer Paredes, la abogada dijo que "se suma a la lista de prófugos de la justicia conjuntamente con Silva y el sobrino del presidente". | Fuente: RPP Noticias

La abogada Katherine Ampuero, exprocuradora Ad Hoc, señaló que no se debe descartar que el alcalde de Anguía,José Nenil Medina Guerrero, y los hermanos Hugo y Anggi Espino se acogan al proceso de colaboración eficaz.

"Cumplidos los díez días [de prisión preventiva] la fiscal ya puede empezar el proceso de una investigación preparatoria para que se pueda judicializar y allí la Fiscalía va a poder requerir otra medida de coerción personal que es la prisión preventiva", declaró Ampuero en RPP Noticias.

"Yo considero que es probable [la colaboración eficaz] porque a quien señalan como cajero tiene información relevante. Si decide acogerse a la colaboración eficaz, puede obtener beneficios. Su declaración puede generar que pase a la siguiente etapa del proceso en las demás personas", agregó en Todo se Sabe.

Sobre la razón de porqué se decidió acatar la medida de detención día de después de haberse aprobado la solicitud, Ampuero señaló que es una posición estratégica que se ha ejecutado en los plazos determinados.

"Puede ser en saber dónde están para ubicarlas para la ejecución de la orden que tenga éxito. Hacen un seguimiento reservado para ejecutar la medida y otro también la logística adecuada para poder ejecutar el orden judicial", declaró Ampuero en RPP Noticias, quien cuestionó la demora en ingreso a Palacio.

Frente a la posturas de una posible suspensión al presidente Pedro Castillo por parte del Poder Judicial, sostuvo que no es una opción viable porque sería "una ventana muy peligrosa más adelante" para "generar inestabilidad política". "La salida tiene que venir por el Congreso mediante una inhabilitación por un juicio político", sostuvo en RPP.

Situación del ministro Alvarado

Sobre la acusación por parte de la Fiscalía contra el ministro Geiner Alvarado, la abogada sostuvo que el panorama es complicado al ahora ocupar la cartera del MTC, lugar donde estaría una presunta organización criminal.

"No me sorprende que todos estos indicios que vinculan a Alvarado lleve a que se presente una denuncia constitucional contra el presidente en el Congreso porque no se le puede determinar una detención preliminar o prisión preventiva por el tema de la inmunidad", declaró Ampuero en RPP Noticias.

"Uno de los requisitos para que se de una detención grave es que existan suficientes elementos de convicción que el Ministerio Público ha tenido que recopilar para poder fundamentar su requerimiento y sustentar su requerimiento. Un juez ha calificado ese requerimiento que se cumplan con los requisitos para una detención preliminar como la que se ha ordenado y ejecuado el día de hoy", declaró Ampuero en RPP Noticias.

Crítica a Yenifer Paredes

"Hemos conocido de todo un plan orquestado desde Palacio para buscar desprestigiar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para con ellos desprestigiar las investigaciones en contra del presidente y su entorno", dijo en Todo Se Sabe.