Fiscalía y Diviac continúa la búsqueda de Yenifer Paredes | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA

La Fiscalía y el equipo especial de la Policía llegaron esta tarde a Palacio de Gobierno para buscar y detener a la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, a quien no encuentran hasta el momento. El Poder Judicial aprobó esta acción para la detención preliminar.

¿Hubo obstrucción a la justicia? ¿La Fiscalía y la Diviac podían ingresar antes de esperar la llegada del abogado Benji Espinoza? ¿Qué sucede si no se encuentra a Yenifer Paredes?

Frente al panorama sobre estas acciones judiciales, especialistas analizaron en las plataformas de RPP lo que ocurre en Palacio de Gobierno.

Acción eficaz de la Fiscalía

Carlos Caro, abogado penalista, sostuvo en Conexión que lo sucedido en Palacio de Gobierno es una acción eficaz de la Fiscalía, de la PNP y el Poder Judicial. Precisó que esta medida es una detención preliminar —que puede durar en promedio 10 días— y no es una detención preventiva (9 a 36 meses).

"[Es detención preliminar] porque cuando existe riesgo de fuga, y ya estamos viendo que la señora Yenifer Paredes no está, esperemos que aparezca, no vaya a ser el mismo destino que Juan Silva o Fray Vásquez. Pero si no es así, se ratifica la tesis de obstruccionismo (peligro de fuga) y las pruebas recopiladas por el Ministerio Público hacen prueba de la actividad de una presunta organización criminal", señaló Caro en RPP Noticias.

En esa línea, agregó que existen indicios altos de corrupción que es la antesala "a una investigación preparatoria en donde los detenidos pueden someterse a la colaboración eficaz".

"Estamos, según la Fiscalía, ante una organización criminal. La misión de la Fiscalía es desarticular dicha organización. En la práctica es que las autoridades dejen su cargo y de ser necesario sean detenidos para desarticular la organización", comentó Caro.

Julio Rodríguez, abogado del investigado Zamir Villaverde, explicó en RPP que lo hecho por Fiscalía y la Diviac sigue la ley porque se realiza de acuerdo a la decisión emitiada por el Poder Judicial.

"Estamos en una decisión emitida por un juez a pedido de un fiscal. Los elementos que han llevado a la Fiscalía al Juzgado son suficientes e idóneos para restringirle la libertad a estas personas por el periódo del tiempo establecido. Eso es la antesala a una prisión preventiva", sostuvo Rodríguez.

¿Obstrucción a la Justicia?

Sobre si hay una obstrucción a la justicia, Rodríguez declaró que depende de si la orden "proviene del jefe de casa de Gobierno". "Eso sería un delito de desobediencia y resistencia a la autoridad".

"Si estamos hablando de una orden de una autoridad competente y es licita, no puede de ninguna manera personal de Palacio vinculado a Pedro Castillo desobedezca lo que los jueces establezcan. Esto exige el cumplimiento de las normas a altos funcionarios", sentenció en RPP Noticias.

Andy Carrión, abogado penalista, declaró en RPP TV que la inmunidad solamente abarca al presidente Pedro Castillo, mas no a quienes están en Palacio de Gobierno.

"Se deben dar todas las facilidades para el cumplimiento de una resolución judicial. No hacerlo podría considerarse como un acto obstruccionista y puede llevar a una investigación por obstruir el correcto funcionamiento del despliego de la actuación devenida de la resolución judicial emitida por un juez competente", señaló.



En ese marco, Carrión agregó que la Fiscalía y la Diviac podían emitir el uso de la fuerza para ingresar a Palacio. También sostuvo que no era necesario esperar la llegada de Benji Espinoza ya que él es abogado del presidente, no de la Yenifer Paredes.

"Tal parece que hubo un respeto a la investidura presidencial pero no puede tardar porque uno o dos minutos pueden ser suficiente para que [Yenifer Paredes] pueda escapar del lugar que se encuentra", declaró Carrión en Las Claves del Día.

Carlos Caro, por su parte, consideró que sí existe un problema de obstrucción judicial y un enfrentamiento entre policiales (Seguridad de Palacio y Diviac). Remarcó que la PNP debe reajustar las órdenes ante la existencia de casos previos donde la Fiscalía se presenta y existe demora.

"Lamentablemente las suspicaciones están puestas sobre la mesa cuando existe esta demora... [¿Podían ingresar sin esperar afuera?] Por supuesto que sí, la orden judicial tenía que haberse ejecutado y quienes han obstruido están en desacato", añadió en Conexión de RPP Radio.

¿Qué sucede si no encuentran a Yenifer Paredes?

Carlos Caro señaló que, en caso Yenifer Paredes no se encuentre en Palacio, no descarte una filtración y se le haya revelado la orden de detención en su contra. En ese sentido, hay posibilidad de que se haya puesto a buen recaudo.

"Si no es hallada el Poder Judicial deben mantener la orden de captura preliminar y la Fiscalía pasa a la etapa preparatoria podría ejecutarse una orden de prisión preventiva", declaró Caro en RPP Noticias.

Por su parte, Julio Rodríguez, abogado del investigado Zamir Villaverde, calificó como falaz que el ingreso a Palacio de Gobierno determina la irrupción de una persona que tiene una protección constitucional.

"Hay que separar claramente ello porque hay que diferenciar lo que significa el despacho del presidente como tal, distinto es el lugar de residencia de la familia del presidente que no tiene tutela constitucional que puede tener un alto dignatario", aseguró en Las Cosas Como Son.