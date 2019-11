Entrevista con el magistrado del TC Eloy Espinosa-Saldaña en Nada Está Dicho por RPP Noticias. | Fuente: RPP Noticias

El magistrado e integrante del Tribunal Constitucional (TC), Eloy Espinosa-Saldaña, puso en duda este lunes que la declaración de Dionisio Romero, presidente del directorio de Credicorp, quien reveló el aporte de 3,65 millones de dólares a Fuerza Popular en 2011, pueda ser incluida en la evaluación que hará este organismo sobre el hábeas corpus a favor de la libertad de Keiko Fujimori.

En entrevista con Nada está dicho en RPP Noticias, Espinosa-Saldaña señaló: Los miembros del TC “evaluaremos la obstrucción al trámite de este proceso en particular. Yo puedo hacer como juez penal, si lo fuera, o como fiscal, si lo fuera, una evaluación sobre el testimonio de Dionisio Romero y el testimonio de Keiko Fujimori, pero lo que me compete como juez constitucional es una decisión para asegurar un proceso en trámite, o sea, tenerla detenida o no porque obstaculice el desarrollo de ese proceso. No he leído la declaración de Romero ni de Fujimori, pero no sé si tiene que ver con eso”.

E hizo una distinción: “Lo que nosotros vamos a definir y a la mayor brevedad posible es si corresponde tener detenida a Keiko Fujimori para la investigación que se está haciendo".

Sin embargo, aclaró que la decisión final de incluir o no el testimonio de Romero Paoletti será del presidente del TC, Ernesto Blume, quien mañana martes sustentará ante el pleno de este organismo una ponencia a favor del recurso que busca la libertad de la excandidata presidencial.

“Habrá que ver con qué se aparece el ponente. Ya no me corresponde saber qué nos va presentar mañana. Lo escucharemos, veremos lo que plantea al respecto”, señaló Espinosa-Saldaña.

Sobre el tiempo que pueda tomar resolver el recurso planteado, el magistrado señaló que “el proyecto de Ernesto (Blume) tiene más de 70 páginas con muchos aspectos que sin duda van a generar debate; puede resolverse en una sesión o en cinco, seis”. “Mañana mismo podría resolverse si hay un consenso o se tienen votos en un sentido”.