La abogada Giulliana Loza respondió a la molestia del fiscal José Domingo Pérez luego de que asegurara que se hacía llamar 'Gárgamel' ante los abogados de los investigados por aportes a la campaña de Keiko Fujimori, situación que le valió una llamada de atención del juez.

"Yo jamás me he quejado, a diferencia de otras personas. Solamente estaba trayendo a colación algo que él había mencionado, yo no me voy a quejar, soy digna en respetar siempre las cosas, yo no soy de quejar, ni andar llorando ni lamentándome", señaló.

Tras la audiencia en la que se evaluó el pedido de prisión preventiva contra Fujimori, Loza aseguró que el empresario Antonio Camayo negó que la lideresa de Fuerza Popular lo llamó o le pidió una reunión con el exjuez César Hinostroza. "No sirve esa declaración", señaló.

Asimismo, Loza Ávalos negó que la tarjeta de Jorge Yoshiyama, jefe de la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011, haya sido encontrada en la basura, sino que fue hallada "en un tarjetero". "No puede mentir", dijo sobre el argumento del fiscal Pérez.

En otro momento, la aboga de Fujimori señaló que la audiencia se ha dilatado bastante por la exposición del fiscal. Al respecto, cuestionó que el representante del Ministerio Público haya "omitido" 400 elementos de convicción que no fueron puestos a consideración del juez.