El fiscal José Domingo Pérez Gómez consideró como un ataque las declaraciones que dio la abogada Giulliana Loza, quien aseguró que él se hacía llamar ‘Gargamel’. El altercado ocurrió durante la audiencia en la que se evalúa el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori.

En declaraciones a la prensa, el representante del Ministerio Público consideró que la defensa de Keiko Fujimori no está actuando de forma correcta durante las audiencias y que recurre al insulto como "un arma" para atacar a la Fiscalía o a él. Agregó que estos insultos son incitados por los propios investigados.

“La defensa no está actuando adecuadamente porque me ha insultado en plena audiencia (…) Estos insultos son incitados por las personas que estamos investigando (…) Llama la atención que la abogada use el insulto como un arma para atacar a la Fiscalía o atacarme a mí”, dijo.

En esa línea, el fiscal Pérez Gómez sostuvo que ya había pedido al juez que exhorte a la abogada Loza en audiencias anteriores; sin embargo, dijo que esta le volvió a agredir. Agregó que merece un respeto como persona, más allá del que de la institución que representa.

“Es algo que ya yo había manifestado en el desarrollo de las audiencias y que había pedido al juez, por lo menos, que exhortara a la abogada y el día de hoy prácticamente se volvió a consumar esos actos que denigran, no solamente porque represento a la institución del Ministerio Público, sino como a cualquier ciudadano que me merezco respeto”, comentó.

También se mostró preocupado respecto a que si esta era la forma de actuar de la defensa para con los fiscales, cuál sería la que toman contra los colaboradores eficaces o los aportantes que se mostraron arrepentidos y decidieron retractarse de sus declaraciones falsas.