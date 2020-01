¿Keiko Fujimori estará en la siguiente sesión de la audiencia de prisión preventiva? | Fuente: Andina

El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, sugirió que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, acuda a la próxima sesión de la audiencia en la que se evalúa el pedido de prisión preventiva, que podría ser la última antes de que el juez Víctor Zúñiga emita un fallo.

“La ley le establece una oportunidad para que ella pueda presentarse, que es el uso o ejercicio del derecho a la última palabra, que es voluntario. Ella puede, antes de que el juez dé por cerrada esta audiencia, para emitir su decisión, presentarse y decir lo que más convenga a su defensa”, dijo a la prensa el magistrado a su salida de la Sala Penal Nacional.

Entre los temas que merecen una explicación, según el fiscal, están el arraigo familiar y laboral de la excandidata presidencial. “Es manifiesta el peligro de fuga que ella representa”, comentó Pérez Gómez.

El fiscal reiteró que, de acuerdo a su tesis, Fujimori Higuchi no evidencia ninguna actividad laboral. En ese sentido, advirtió que se está “malempleando la estructura de un partido político (Fuerza Popular) para argumentar que ella tiene un trabajo o una actividad remunerada”.

Momentos antes, durante la audiencia, el fiscal Pérez cuestiona que Keiko Fujimori no esté presente en la audiencia para decirle al juez si su prioridad son "los millones que le dio Dionisio Romero" o su familia. En ese sentido, dijo esperar que Giulliana Loza anuncie su participación en la próxima audiencia.

¿Irá Keiko?

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, reafirmó que “no es obligatorio” que su patrocinada se presente en la audiencia y apuntó que “quien sustenta la posición de la señora Fujimori soy yo”.

“No es necesario (que Fujimori acuda). No se trata de ningún desprecio, sino de hacerse respetar y hacer valer sus derechos. Ningún ciudadano está obligado a venir a una audiencia de prisión preventiva”.

En ese sentido, Loza acusó a Pérez Gómez de presentar “suposiciones y conjeturas” durante la audiencia.

Asimismo, la abogada cuestionó al juez Zúñiga, asegurando que “me preocupa altamente cómo se está conduciendo” el proceso.

“Me preocupa altamente, sin duda alguna. Lo he escuchado incluso por las preguntas de los medios de comunicación. No soy solo yo, todo el mundo se puede haber dado cuenta de las preguntas exigiéndome a mí la corroboración de determinadas cosas que no me corresponden”, refirió.