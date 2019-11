Tribunal Constitucional anuló la prisión preventiva de Keiko Fujimori. | Fuente: RPP Noticias

Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori, aseguró que continuará con su huelga de hambre hasta que la lideresa de Fuerza Popular abandone el penal donde permanece internada desde noviembre del año pasado, pese a que ayer el Tribunal Constitucional anuló su prisión preventiva y dispuso su libertad.

"Voy a tener huelga de hambre hasta que tenga a mi esposa en mis brazos y podamos ir a la casa juntos para recibir a nuestras hijas y tener la primera cena (…) Mis hijas me han dicho que no me preocupe y que siga en mi lucha", declaró.