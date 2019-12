La lideresa de Fuerza Popular dejó el Anexo Mujeres del Penal de Chorrillos el viernes pasado tras decisión del Tribunal Constitucional. | Fuente: Andina

El procurador del Poder Judicial, Marco Palomino, consideró la tarde de este miércoles que el Tribunal Constitucional resolvió de manera “exprés” el pedido de aclaración y nulidad de la sentencia con la que se ordenó la libertad de Keiko Fujimori.

En declaraciones a RPP Noticias, el procurador aseguró que presentaron un recurso extenso el último martes a las 2:30 de la tarde, por lo que consideró poco probable que los magistrados se hayan dado el tiempo para analizarlo. Agregó que incluso pudieron haberlo resuelto ayer mismo.

“El recurso que se presentó fue extenso y explicó cada uno de los errores que nosotros advertimos en la sentencia y lo que me llama mucho la atención es que se presentó ayer a las 2:30 de la tarde. Esto lo han resuelto de forma exprés”, sostuvo.

Sin mayor explicación

Aseguró también que en la declaración emitida esta tarde por el Tribunal Constitucional, los magistrados no han explicado en ningún momento la sentencia para declarar fundado el habeas corpus a favor de Keiko Fujimori. Agregó que esta decisión no contaba con los fundamentos necesarios para declarar su validez.

“Me llama mucho la atención en qué momento han hecho esta resolución si usted revisa la resolución el voto que firman los cuatro señores, Blume Fortini Ramos Núñez Sardón de Tahuada y Ferrero Costa, no explican absolutamente nada. Simplemente dicen que hay conexión entre el voto de ellos y el señor Ramos Núñez y no dan mayor explicación (…) Si bien es cierto hay una decisión firmada en mayoría esta no contenía los fundamentos suficientes para hacer una sentencia valida”, dijo.

Último recurso

Respecto de si aún queda alguna instancia para solicitar una explicación sobre la decisión a favor de Keiko Fujimori, el procurador agregó que este fue el último recurso, pero que la investigación contra la lideresa del fujimorismo continúa.

“Legalmente a mí ya no me cabría plantear ningún recurso, pero también hay que tener en cuenta que el proceso contra la señora Keiko Fujimori todavía sigue. Todavía hay un Ministerio Público que está participando en la justicia ordinaria. Las investigaciones están continuando y si lo considera pertinente seguramente el representante del Ministerio Público podrá volver a pedir una prisión preventiva”, dijo.