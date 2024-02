La investigación a Vizcarra y la renuncia de Ávila, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

Los diversos actores políticos tienen tendencia a denigrar nuestro sistema judicial cuanto afecta a personas allegadas. Pero la verdad es queinvestigaciones y procesos se han dirigido por igual a políticos de izquierda, derecha y centro.

La apertura de una investigación preliminar al expresidente Martín Vizcarra no hace sino confirmar que el Perú ostenta el triste récord de expresidentes cuestionados o investigados por casos de corrupción. En algunos de esos casos, como en el de Alberto Fujimori y Pedro Castillo, la corrupción no es la única imputación, pero coexiste con otras. En el caso de Vizcarra la investigación preliminar es consecuencia de un informe del Equipo de Fiscales contra la corrupción del poder que lo considera sospechoso de ser parte de una organización criminal e instigador del delito de colusión agravada. Desde luego que Vizcarra seguirá siendo considerado inocente mientras la Justicia no pruebe lo contrario. Pero es inevitable preguntarse qué ha sucedido con nuestras instituciones y nuestra clase política para haber llegado a una situación que inspira decepción y desconfianza. Los diversos actores políticos tienen tendencia a denigrar nuestro sistema judicial cuanto afecta a personas allegadas. Pero la verdad es que investigaciones y procesos se han dirigido por igual a políticos de izquierda, derecha y centro. Pedro Castillo, Vladimir Cerrón y Susana Villarán forman parte del primer grupo, mientras que Keiko Fujimori forma parte de la segunda categoría. Cada uno podrá clasificar a los otros de acuerdo a su propia percepción de nuestro espectro político. Por un azar del calendario, la investigación a Vizcarra se ha conocido minutos después de la renuncia irrevocable presentada por un miembro prominente de la Junta Nacional de Justicia, José Ávila. El renunciante niega veracidad a las afirmaciones hechas por el ex asesor de la Fiscalía Jaime Villanueva, quien sostiene que Ávila buscó intercambiar intereses con el por entonces ministro de Justicia de Pedro Castillo, Félix Chero. La renuncia de Ávila se produce en momentos en que la Junta enfrenta un procedimiento de destitución promovido por bancadas parlamentarias conservadoras. ¿Cómo superar este mal momento en que la Justicia parece sepultada por la polarización y la primacía de los sesgos sobre la vigencia de la Ley? De la respuesta depende el tipo de país en el que viviremos durante los próximos años.

Las cosas como son