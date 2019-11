Keiko Fujimori: "Jorge Yoshiyama confirmó que el aporte que le dio su tío provenía de empresarios nacionales" | Fuente: Andina

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó este lunes que Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka, mintió en su declaración ampliatoria para "darle gusto a los fiscales". Esto sobre los supuestos aportes de la constructora brasileña Odebrecth a su campaña presidencial en el 2011.

"Lo que claramente vemos en esta nueva declaración del imputado es que miente para darle gusto a los fiscales. Parece que es otro caso de presión y extorsión como otros que ya se han denunciado", indicó a través de sus redes sociales la esposa de Mark Vito Villanella.



Keiko Fujimori sostuvo que es "increíble" que la Fiscalía pretenda reiterar mentiras con una declaración "filtrada ilegalmente" a la que calificó de "contradictoria y absurda".

"Jamás recibí ni conocí ningún aporte de Odebrecht. Jaime Yoshiyama y los ejecutivos de esa empresa ya lo han confirmado. El mismo Jorge Yoshiyama confirmó que el aporte que le dio su tío provenía de empresarios nacionales", manifestó.



Asimismo, Keiko Fujimori reiteró una vez más que es falso que haya contactado alguna vez con el exvocal supremo César Hinostroza: "Jamás lo he visitado, nunca lo he llamado, ni le he pedido favor alguno".

Según la declaración ampliatoria el 4 de noviembre, Jorge Yoshiyama Sasaki reveló que Keiko Fujimori tenía conocimiento de que Odebrecth aportó dinero a su candidatura presidencial en el 2011. Precisó que su tío le entregó parte de los fondos para que los depositara a Fuerza Popular a través de aportantes simulados. Además, indicó que la lideresa del fujimorismo le afirmó que contactó con el exvocal supremo César Hinostroza.

Keiko Fujimori consideró que el fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, ocultó "escandalosamente" esta nueva declaración a las partes, "consignando que había sido postergada mientras ya la estaba filtrando".

"Los que defienden la ley no pueden violarla para cumplir con sus perversos objetivos. Y esto no puede suceder a la vista de todos sin que nadie mueva un dedo. Todo esto debe ser esclarecido en un proceso judicial y no utilizado para prolongar una prisión preventiva tan injusta y arbitraria.", dijo.



Finalmente, Keiko Fujimori, expresó su más enérgica protesta por un "mecanismo perverso" que, aseguró, viola sistemáticamente su debido proceso. En ese sentido, realizó un llamado al presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros; a la fiscal de la Nación, Zoráida Ávalos; y a los miembros del Tribunal Constitucional para que observen "evidentes injusticias" en su contra que "sobrepasan todos los límites".

"Cada vez que la hora de la justicia está cerca, los fiscales hacen una jugada sucia que impide o posterga esa decisión. Y lo peor es que esto se ha normalizado y a nadie le sorprende", señaló.