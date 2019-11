Mark Vito Villanella llega a la Fiscalía con cuatro contenedores de plástico con documentación sobre su empresa MVV Bienes Raíces. | Fuente: RPP

Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori, acudió este viernes a la sede del Ministerio Público para intentar entregar, por segunda semana consecutiva, documentos vinculadas a su empresa MVV Bienes Raíces.

El empresario ingresó, con cuatro grandes contenedores de plástico, a la Fiscalía de Lavado de Activos para atender la solicitud de documentación requerida en el marco de la investigación por presuntos aportes irregulares a Fuerza Popular para la campaña electoral del 2011.

"He venido con 9,470 hojas, casi 10 mil hojas, y es la segunda vez que estoy entregando esta cantidad de papeles. Hace un año me pidieron otras mil hojas que traje de manera voluntaria (...) ¿qué pueden probar con esto? no sé porque mi empresa no tiene nada que ver", dijo.

Mark Vito Villanella calificó las declaraciones de Jorge Yoshiyama, sobrino de Jaime Yoshiyama, como una maniobra del Equipo especial Lava Jato de cara a una posible liberación de su esposa por decisión del Tribunal Constitucional.

"Es una maniobra por parte del Ministerio Público, se puede notar la jugada al momento (...) se nota que todo está armado", manifestó sobre la declaración ampliatoria de Jorge Yoshiyama ante la fiscal Elvia Caro Izquierdo.

En otro momento, el esposo de Keiko Fujimori calificó de "ridícula" la versión de una supuesta reunión entre la lideresa de Fuerza Popular con el ex vocal supremo, César Hinostroza, ya que su esposa no traía la política a su hogar.

La última semana de octubre, Mark Vito Villanella llegó hasta la sede del Ministerio Público con contenedores de plástico que guardaban escrituras públicas originales, fichas de registro y otros registros de las operaciones de compraventa en las que participó como agente inmobiliario. En aquella oportunidad, la Fiscalía no aceptó la documentación a pesar de que era el último día de plazo para entregar los papeles.

En relación con este incidente, el fiscal José Domingo Pérez señaló que no recibieron los documentos porque hace falta personal especializado y el personal fiscal se encontraba en otras diligencias.