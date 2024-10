Magistrado del TC pide "amplio debate" ante propuesta que busca reducir votos para resolver demandas competenciales

En entrevista con RPP, César Ochoa, miembro del Tribunal Constitucional, manifestó que no tienen ninguna coordinación con el Congreso y pidió que los parlamentarios los convoquen antes de tomar una decisión al respecto.

El magistrado del Tribunal Constitucional César Ochoa consideró este martes que se debe realizar un amplio debate con respecto a los cambios en el Código Procesal Constitucional, la cual bajaría a cuatro los votos necesarios para que el TC resuelva demandas competenciales.

"Nosotros no tenemos ninguna coordinación con el Congreso. Afirmar eso sería decir que estamos cometiendo prevaricato. Definitivamente eso se descarta... yo me he pronunciado personalmente pidiendo un amplio debate en el Congreso sobre las razones técnicas de esa modificatoria y no solamente de eso sino de otras reformas que pretender implementar", expresó en el programa 'Las Cosas como Son' de RPP.

Ochoa manifestó que no es vocero del Tribunal Constitucional, pero en su opinión sería conveniente que la Comisión de Constitución llame a los magistrados para que brinden sus posturas con respecto a los cambios que se pretenden hacer.

"Esa sería nuestra mejor vía directamente, pedir nuestra participación y de la sociedad civil, así como de todos los interesados porque se trata de la tutela de los derechos fundamentales de todos los peruanos", añadió.

Posibles cambios

La Comisión de Constitución, presidida por Fernando Rospigliosi, propone reducir el número de votos para que el Tribunal Constitucional pueda resolver demandas competenciales.

La iniciativa busca reducir de cinco a cuatro los votos con los que se pueden resolver estos procesos competenciales, estableciendo que en caso de empate, sería el presidente del Tribunal Constitucional quien tendría el voto decisorio.