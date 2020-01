Marianella Ledesma: “Soy una persona libre, independiente, sin antis ni cuestiones de odio” [VIDEO]

Marianella Ledesma estuvo esta mañana en Enfoque de los Sábados. | Fuente: RPP

La nueva presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, aseguró que siempre ha actuado con “imparcialidad e independencia”, y emplazó a quienes lo duden a verificar los votos y sentencias que ha emitido a lo largo de su carrera.

“Yo me someto a todos mis votos y a todas mis decisiones que sean verificadas, para que se pueda revisar en qué caso me he apartado o no me he apartado de una correcta interpretación de una ley”, dijo.

En Enfoque de los Sábados, la magistrada dijo que no se considera adversa al fujimorismo, una percepción que -en su opinión- nace desde las filas naranjas.

“La lectura ha sido que ellos nos consideran adversos a sus ideas o criterios, pero soy una persona libre, independiente, sin ‘antis’ ni cuestiones de odios que uno tenga que perseguir por sus ideas. Y me remito a mis propias decisiones”, sentenció.

Ledesma Narváez puso de ejemplo la polémica ley que prohibía la publicidad estatal en los medios de comunicación privados, la llamada ‘Ley Mulder’, en referencia a su impulsor. La magistrada se mostró a favor de la ley, promovida por fujimoristas y apristas.

“El fujimorismo con el grupo aprista sacó una ley, que era la Ley de Medios, y a mí me parecía muy bien esa ley. Sigo manteniendo que es una ley que no debió haberse declarado su inconstitucionalidad. Fui la única que votó a favor de esa ley, que ha sido sostenido por estos dos grupos políticos, y no soy ni fujimorista ni aprista”, remarcó.

Demanda competencial

Ledesma confirmó que el próximo lunes 6 de enero el magistrado Carlos Ramos presentará su ponencia sobre la demanda competencial por la disolución del Congreso solicitada por Pedro Olaechea, presidente de la Comisión Permanente en octubre del año pasado.

“El magistrado me ha informado que el lunes por la tarde estará entregando (su ponencia). Si es así, se circulará la ponencia y tendrán los magistrados un plazo prudente para poder revisarla”, comentó.

“En un hipotético caso, podría darse el caso que se inicie el debate el jueves 9. La idea es que, por lo menos hay el consenso, de tener una posición hasta antes de las elecciones (del 26 de enero)”, añadió.

La magistrada evitó comentar las opiniones que han dado constitucionalistas sobre la disolución del Congreso, incluso exmiembros de TC. “Eso es materia de debate. Vamos a debatir en el pleno a partir de la ponencia que presentará el magistrado Ramos”, se limitó a decir.

Propuestas y pedidos

En otro momento, Ledesma consideró necesario que las sentencias que tengan interés nacional sean debatidas públicamente, a fin de que la ciudadanía tome conocimiento del tema y de las posturas de los magistrados.

“Debería abrirse el debate para que toda la ciudadanía conozca cuál es la ponencia, la orientación, el debate y la conclusión a la que se va a salir, y evitar el secretismo. Esto nos va a permitir tener una ciudadanía vigilante, una deliberación no solo de siete personas sino una deliberación social”, señaló.

Ella puso de ejemplo Brasil, donde su ente rector de la Constitución celebra sesiones públicas, “incluso televisadas”, lo que -en su opinión- “permite que la ciudadanía se vaya informando”.

Ledesma reiteró su pedido de un mayor presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas, teniendo en cuenta que “tenemos siete mil causas que quisiéramos atender a la brevedad posible”.

“Voy a solicitar un presupuesto adicional para mejorar el avance de los siete mil procesos, y para que se cumplan y se materialicen las sentencias que dicta el Tribunal, sobre todo las sentencias estructurales”, aseveró.

El caso Espinosa-Saldaña

Al ser consultada por el caso de Eloy Espinosa-Saldaña, acusado de presunta violencia psicológica por la secretaria general del TC, Ledesma indicó que la denunciante ya expuso ante el pleno del Tribunal, quedando pendientes los descargos del magistrado.

“Como parte del debido procedimiento se está esperando que el magistrado Eloy haga sus descargos, que será en el primer pleno que hagamos y, luego de ello, recién el pleno tomará una decisión en relación al pedido expreso que ha hecho la funcionaria”, refirió.

Como se recuerda, Susana Távara, secretaria general del TC, denunció por presunta violencia psicológica a Eloy Espinosa-Saldaña. En su acusación, la funcionaria aseguró que el magistrado le dijo “tú eres bastante menos que yo”.