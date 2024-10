Marita Barreto anuncia que apelará suspensión: “defenderé mi verdad en todas las instancias pertinentes”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), respondió este miércoles a la resolución de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público que la suspende en el cargo por seis meses, a raíz de una investigación preliminar en su contra.

Mediante un pronunciamiento, la magistrada cuestionó que dicha decisión, con la que se le inicia un procedimiento disciplinario, solo se ha sustentado con información del programa Contracorriente de Willax. Asimismo, indicó que no se le solicitó su descargo previo.

En esa línea, Barreto sostuvo que apelará a la decisión de la ANC y que recurrirá a todas las instancias pertinentes para defender su verdad ante lo que consideró una medida arbitraria y desproporcional.

“La suscrita apelará esta decisión y defenderé mi verdad en todas las instancias pertinentes, pues considero que esta medida es arbitraria y desproporcional. Me quedo con la conciencia tranquila de haber actuado siempre conforme a la Ley y la Constitución”, dijo.

Según precisó, el inicio de este procedimiento está fundado en tres hechos: la orden que dio a la fiscal provincial Naomi Bustillos para denunciar al periodista Carlos Paredes, haber escrito artículos para un libro de derecho penal con la participación de un fiscal del Eficcop y haber “filtrado información al periodista Paredes.

Denuncia intento de desestabilización del Eficcop

Al respecto, negó categóricamente estos hechos y dijo que desde que se fundó el Eficcop ha dirigido un equipo humano de primer nivel y que ha fomentado en los fiscales de ese grupo una conducta con “un elevado sentido de justicia, probidad, lealtad institucional, transparencia de sus actos con ética y moral”.

“Los hechos imputados no se condicen con la medida desproporcionada de apartarme del Eficcop, pues no existe ningún riesgo para la investigación de la ANC mi permanencia a cargo del Equipo Especial, máxime, si también ya se ha aperturado por los mismos hechos, un proceso penal ante la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios, investigaciones a las que me he allanado contribuyendo al esclarecimiento de los hechos conforme a ley”, dijo.

Añadió que esta medida solo contribuye a desestabilizar el trabajo del Eficcop en los casos de grave corrupción que tiene a su cargo. Asimismo, que las denuncias están basadas en mentiras que buscan desprestigiarla, las cuales dijo no doblegarán su espíritu.