Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Periodista Carlos Paredes acusa a fiscal Marita Barreto de filtrar información reservada de manera “interesada”

El periodista y director del dominical Contracorriente de Willax, Carlos Paredes, acusó públicamente a la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), Marita Barreto, de filtrar información reservada de manera “interesada” y “diferenciada”.

El comunicador y la fiscal superior provisional han acudido este lunes a la cabina de RPP, en horas diferenciadas, para dar sus versiones sobre el caso.

Carlos Paredes repitió que el 1 de septiembre del 2023 fue citado por la fiscal Barreto en un parque, ubicado en las inmediaciones del domicilio de la magistrada en Jesús María, para entregarle “información reservada”, almacenada en un USB, sobre una investigación seguida al congresista Guillermo Bermejo.

El periodista dijo que grabó la conversación, que demostraría la supuesta filtración de parte de Barreto, y que la semana pasada entregó el USB y el audio del diálogo – que duraría al menos 18 minutos – a la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, a fin de que se inicien las respectivas investigaciones y peritajes.

“Ella me citó a inmediaciones de su domicilio de Jesús María, en la calle. El audio que he entregado de 18 minutos… es categórico y se escucha incluso a su perrito […]. Para nosotros, en Contracorriente, ha sido muy difícil tomar esta decisión de poner en evidencia a la doctora Barreto, porque creemos que es un peligro para la administración de justicia y la democracia”, declaró Paredes en La Rotativa del Aire-Edición Mediodía.

“Como me cita en la calle, grabé como respaldo en mi reloj para ser fidedigno a la hora de tener claro los datos, nunca pensé utilizar esa información […]. Si una autoridad competente hace una investigación seria, va a poder ver la geolocalización de mi teléfono y su teléfono el 1 de septiembre del 2023”, agregó.

El también escritor confesó que tuvo una “relación fluida” de periodista-fuente con Barreto y que incluso ha acudido a su despacho fiscal entre tres a cuatro ocasiones; sin embargo, contó que ese nexo se quebró cuando, de acuerdo con su relato, la magistrada mandó a denunciarlo penalmente por el presunto delito de “desobediencia a la autoridad”.

“Dice que hay desobediencia contra su autoridad porque no le mandamos un audio que había salido en un reportaje de hace dos años en Contracorriente. Yo le contesté y le dije: ‘No tenemos ese material porque ha sido reciclado’ y le mandamos el máster del reportaje, pero aún con eso su fiscal provincial me denuncia penalmente. Y yo, como ciudadano, he respondido esa denuncia. Me tocó un fiscal probo que encontró que no había nada en esa denuncia y lo ha archivado”, apuntó.

Carlos Paredes niega intereses personales

El director del programa periodístico negó tener “intereses personales” en la denuncia contra Barreto, a quien acusó de filtrar información reservada de manera “interesada” y “diferenciada”. “No ha sido una decisión fácil”, apuntó.

“La señora Marita Barreto, a los periodistas que nos ha entregado información, cree que estamos empeñados a ella y no podemos criticarla. El día que hemos criticado el trabajo funcional de Eficcop, en mi caso a través de Contracorriente y mi columna en Caretas, ella no ha tenido mejor idea que mandarme a denunciar penalmente”, precisó.

“Ha llegado el momento de revelar que la señora Barreto filtra información de manera interesada y, en su caso, es grave…”, añadió.

A decir de Paredes, Marita Barreto debe dejar el puesto en Eficcop porque, supuestamente, tuvo 24 cursos desaprobados durante sus estudios de pregrado en la Universidad Peruana Los Andes de Huancayo, donde habría estudiado entre 1995 y el 2005; es decir, más del tiempo estipulado por el programa de estudios.

“No debe estar más en Eficcop, el Ministerio Público tiene que poner un fiscal titular probo”, alegó.

Marita Barreto niega acusaciones de Carlos Paredes

Más temprano, Barreto negó haber filtrado información reservada sobre el caso Guillermo Bermejo a Carlos Paredes, aunque reconoció haberse reunido con él en dos o tres oportunidades y que fue él quien hizo el acercamiento.

"Lo que reconozco es que el señor me ha ido a buscar dos o tres veces a la oficina, saludándome primero y luego hablándome de su papá, y en esa reunión él me trae este libro enviado por su padre (...) Este fue el pretexto, ahora yo lo veo así, para acercarse a mí, no sé con qué intenciones, porque el haberme grabado -y dice que yo soy su informante- es peligrosísimo", indicó.

"Primero, porque no soy informante de nadie y no tengo por qué serlo; segundo porque no le he filtrado ninguna información a este señor. Muy por el contrario, del audio se ve cómo yo le recomiendo que la prensa, a veces, puede cometer algunos errores que perjudican a la investigación en el afán de informar, y el afán de informar no puede perjudicar de ninguna manera la reserva de la información, es en ese contexto", subrayó.

En esa línea, Barreto consideró que los audios difundidos por Paredes habían sido editados "intencionalmente" y señaló que deben ser sometidos a una pericia.

"Yo sí veo que ese audio ha sido editado, que se tiene que hacer una pericia, espero que el señor presente la fuente original de esas grabaciones que me ha hecho indebidamente, porque él se presenta conmigo con otro afán, de colaboración con las investigaciones, de brindar información. Es más, nos dijo que había hecho una investigación frondosa y que conocía mucho un caso que está investigándose en Eficcop, y que había escrito inclusive un libro, así se presenta el señor (…), lo que está haciendo hoy, para mí, es inmoral, por decir lo menos", indicó.

Respecto a la denuncia que Paredes dijo haber formulado ante la ANC del Ministerio Público, Barreto indicó que, a la fecha, ya tiene 5 o 6 procesos disciplinarios en su contra en esa entidad, a raíz de reportajes emitidos por el canal donde trabaja el periodista. En ese sentido, consideró que hay "un acto de venganza".

"Yo me temo que aquí hay una estratagema para retirarme del cargo. Si usted escucha a este señor y a este programa, siempre la orientación es ‘qué esperan para sacar a Marita Barreto’. Yo no tengo ningún interés de quedarme en ningún cargo, porque yo no gano ni más ni menos, mi remuneración es la misma, (pero) no voy a permitir que toquen a mi familia ni a las personas ajenas, eso sí no lo voy a permitir, y sí vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con este señor Paredes. Señor Paredes, yo le digo una cosa: respeto su trabajo, pero todo lo que usted está diciendo sabe que es falso", aseveró.