Fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato. | Fuente: Foto: Andina

El fiscal José Domingo Pérez aseguró que los dos fiscales anticorrupción que -según su escucha en un audio difundido anoche por el portal Ojo Público- coordinaron con el exempresario Martín Belaunde Lossio para que no contradiga la versión del Ministerio Público en sus declaraciones como aspirante a colaborador eficaz en los casos Lava Jato y La Centralita, "no forman parte del Equipo Especial Lava Jato".

"El fiscal que, aparentemente, habría sido sorprendido de una manera indebida -porque grababan en una de las instalaciones del establecimiento penitenciario- no pertenece al Equipo Especial de fiscales. Por lo tanto, la ciudadanía debe tener cautela y preocupación de que se puedan generar falsos juicios o percepciones", señaló en declaraciones a la prensa en las que también adelantó un pronto pronunciamiento del fiscal Rafael Vela.

Domingo Pérez cuestionó que el fiscal que protagoniza los audios haya permitido que Martín Belaunde y su abogado "hagan mención del fiscal Germán Juárez" a pesar de que este no se encontraba presente, y teniendo en cuenta que la investigación que lleva a cabo por corrupción y lavado de activos se encuentra "en una fase de decisión". Asimismo, advirtió que se puedan crear pruebas para "desprestigiar" a la investigación y a los fiscales.

"No hay que ser ingenuos cuando se investigan a organizaciones criminales porque lo que buscan es no solo desacreditar el trabajo de la Fiscalía, sino también el propio accionar de los fiscales. Muestra de ellos podrían ser estos audios en los cuales se hace referencia a una persona que no estaba presente en ese acto, como el fiscal Juárez, pero conociendo la investigación sólida y con pruebas, entendemos que son manifestaciones que se podrían dar cuando se investigan a organizaciones criminales", anotó.

El integrante del Equipo Especial señaló también cuestionó que el fiscal que conversó con Belaunde Lossio y su abogado "no haya tenido la prudencia de corregir o llamar la atención" cuando se mencionó al fiscal Germán Juárez, quien no se encontraba presente, así como de verificar que alguno de los dos estaba utilizando de manera indebida una grabadora.

"No es posible que un fiscal que no es del Equipo le permita a un interno con su abogado que haga alusiones a un fiscal distinto, o de un proceso que no está conociendo. Eso llama la atención por qué el fiscal permitió que grabe y haga mención a un proceso que él no viene conociendo y que esto se haya dado a conocer en unas circunstancias en la que Germán Juárez está sustentando una acusación ante el juez" insistió.