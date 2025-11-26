Martín Vizcarra fue sentenciado a 14 años de cárcel por caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

El exmandatario Martín Vizcarra fue sentenciado a 14 años de prisión tras ser hallado culpable del delito de cohecho al acreditarse que recibido S/ 2.3 millones en sobornos cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua.

Así lo determinó la jueza Fernanda Ayasta, presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, quien determinó que Vizcarra Cornejo sí tuvo responsabilidad penal en el caso del delito de cohecho pasivo propio.

"Este colegiado advierte que Martín Vizcarra cometió actos ilícitos aprovechando su cargo como presidente regional de Moquegua, condicionando a los postores para otorgarles la buena pro a cambio de dinero", dijo la magistrada.

Respecto de Lomas de Ilo, el juzgado impuso una pena de 6 años de prisión contra el exmandatario, mientras que, por el Hospital de Moquegua, la pena impuesta asciende a 8 años de prisión.

Por la sumatoria de ambas penas, la sentencia asciende a 14 años de pena privativa de la libertad. Asimismo, la magistrada señaló que esta medida será de carácter efectiva y de ejecución inmediata.

"Se impone a Martín Alberto Vizcarra Cornejo 14 años de pena privativa de libertad, la misma que deberá ser cumplida en un establecimiento penitenciario que el INPE designe", indicó en la parte resolutiva.

Pagos e inhabilitación

La magistrada determinó, además, que el exmandatario deberá pagar 2 millones 336 mil soles por concepto de reparación civil, mientras que por concepto de días multa, el monto impuesto asciende a 94 900 soles.

Vizcarra Cornejo también fue inhabilitado por 9 años para ejercer cargos públicos.



"Asimismo, se impone a Martín Alberto Vizcarra Cornejo la pena de inhabilitación de 9 años de conformidad con el artículo 36 inciso 2 del Código Penal, lo cual corresponde declarar su incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público", añadió la magistrada.

Reacción del exmandatario

Tras conocer la sentencia, el exmandatario indicó que esta le fue impuesta "por enfrentar al pacto mafioso". A través de un mensaje en su cuenta de X, Vizcarra calificó el fallo como "venganza".

"Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo", escribió en su cuenta de X.