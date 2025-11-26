Exconsejero regional de Moquegua considera que Vizcarra debe ser sentenciado y pide que se refuerce su vigilancia

Luis Miguel Caya, exconsejero regional de Moquegua, consideró este miércoles que el expresidente Martín Vizcarra debe ser hallado culpable en los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’, pues a su criterio ya se determinó su responsabilidad penal.

En declaraciones a La rotativa del aire de RPP, el también abogado indicó que la justicia tiene todos los elementos para demostrar la responsabilidad de Vizcarra Cornejo por haber recibido coimas cuando fue presidente regional de Moquegua.

“Existen graves y fundados elementos para determinar la responsabilidad penal del señor Vizcarra, como por ejemplo las declaraciones de los testimonios, las declaraciones de los colaboradores eficaces que han sido corroborados con los medios probatorios presentados en la audiencia”, dijo.

“Se tienen todos los elementos para poder determinar que el señor Martín Vizcarra debe de ser sentenciado hoy por haber recibido coimas, es decir debe ser sentenciado por ser coimero y corrupto”, añadió.

Pide aumentar vigilancia a exmandatario

Al ser consultado si es que creía en que Martín Vizcarra se presentaría en la audiencia en la que se leerá el fallo por estos casos, Caya consideró poco probable que acuda, por lo que instó a las autoridades a tenerlo vigilado en caso intente escapar.

“Si hoy Vizcarra fuga o pide algún asilo va a ser una responsabilidad directa del ministro del Interior, porque fue advertido, ya se le solicitó que refuerce las fronteras, que refuerce las embajadas en Lima, se solicitó que se le vigile al milímetro, que refuerce la seguridad y vigilancia sobre Martín Vizcarra Cornejo, entonces al haber sido advertido”, indicó.

Asimismo, el abogado señaló al coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, de ser “uno de los escuderos” de Martín Vizcarra, por lo que consideró “rezagos de control y manejo” que tuvo en el sistema de justicia del país.

“Afortunadamente en el Equipo Especial Lava Jato tenemos a un fiscal independiente como es el doctor Juárez Atoche, pero todavía existen otros malos fiscales que están todavía a mi entender protegiendo a Martín Vizcarra Cornejo y uno de ellos es Rafael Vela que espero en algún momento sea destituido como coordinador del Equipo Especial Lava Jato”, manifestó.

Lectura de fallo

El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional realizará este miércoles, 26 de noviembre, desde las 9:00 a.m., la lectura de sentencia a Martín Vizcarra por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

El colegiado, presidido por la jueza Fernanda Ayasta e integrado por los magistrados Giovanni Félix y Andy Rodríguez, decidirá la suerte del exjefe de Estado, a quien el Equipo Especial Lava Jato acusa de haber recibido S/ 2.3 millones en sobornos cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua, entre los años 2011y 2014.

De acuerdo con la tesis del fiscal Germán Juárez Atoche, Vizcarra Cornejo cometió el delito de cohecho pasivo propio al concertar pagos ilícitos con empresas del 'Club de la Construcción'.

En concreto, se piden seis años de cárcel por el proyecto Lomas de Ilo y nueve años por el mejoramiento del Hospital de Moquegua, lo que suma un total de 15 años de pena privativa de la libertad.