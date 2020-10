El presidente de la República dio su descargo, respecto a una acusación de un aspirante a colaborador quien afirma que el mandatario recibió más de un millón de soles por el Hospital Regional de Moquegua. | Fuente: Presidencia del Perú

El presidente de la República, Martín Vizcarra, opinó este domingo sobre la reciente investigación preliminar que le abrió el Equipo Especial Lava Jato por el presunto delito de corrupción de funcionarios y colusión en agravio del Estado.

“Respetamos la independencia de poderes y en consecuencia, lo que determine el Ministerio Público, lo acatamos”, dijo al respecto en Cuarto Poder. “No interesa, para nosotros como ciudadanos, quién investigue”.



Sobre la actitud de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, tras rechazar el pedido del Equipo Especial Lava Jato para investigar al presidente Vizcarra por el caso Obrainsa dentro del marco de las investigaciones que realizan por el ‘Club de la Construcción’, el mandatario dijo que no mantiene contacto con ella.

Detalló que conoció a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, el día de su juramentación en el Ministerio Público. Y que se ha reunido con ella en algunas reuniones del Consejo de Estado en donde participan la Fiscalía y el Poder Judicial. Además, de una reunión en donde la recibió en Palacio de Gobierno, pues esta le pidió reconsiderar el presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas le había asignado a su institución.



"Nunca se ha comunicado conmigo, porque no corresponde", enfatizó. "Yo, personalmente, sé diferencia mi función como Presidente de la República y como ciudadano".



Asimismo, el mandatario criticó que quienes lo acusan sean aspirantes a colaboradores eficaces que tienen alrededor de dos años en esa situación. "¿Por qué son aspiranes? El aspirante hace dos años no puede demostrar ninguna sola prueba de estos infundios.

No puede haber intermediarios de algo que no existe. De algo irreal. Yo siempre he actuado de manera honesta y transparente", sentenció.