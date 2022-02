"Nos mantenemos firmes en nuestra tarea y compromiso de perseguir el delito", señalaron los integrantes del Ministerio Público | Fuente: Andina

Los trabajadores del Ministerio Público, tanto personal fiscal como administrativo, emitieron este sábado un pronunciamiento rechazando las declaraciones del procurador anticorrupción Javier Pacheco, quien señaló que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, formaría parte de la organización criminal 'Los cuellos blancos del puerto'.

"Conforme al artículo 64 de nuestra ley orgánica, la Fiscal de la Nación representa al Ministerio Público, por lo que dichas expresiones -sin sustento- causan agravio a todos los fiscales que integran nuestra institución", expresaron.

Y apuntaron que estas afirmaciones se dan en un contexto en el que los fiscales de las diferentes especialidades vienen instaurando diversas investigaciones y procesos penales de corrupción, lavado de activos y otros contra diversos imputados vinculados al poder político y económico.



La propia fiscal de la Nación, indican, ha formulado más de 30 denuncias constitucionales contra diversos jueces supremos, fiscales supremos, ex contralor de la República, excongresistas y ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.

"Nos mantenemos firmes en nuestra tarea y compromiso de perseguir el delito", remarcan los firmantes, entre los cuales se encuentran la fiscal suprema Bersabeth Revilla Corrales; el fiscal coordinador de las Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina; el fiscal coordinador de las Fiscalías en Prevención del Delito, Armando Ortíz Zapata; y el fiscal coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Omar Tello Rosales.

Fiscal de la Nación también rechazó acusación

Más temprano, en entrevista con RPP Noticias, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, afirmó que lo declarado por el procurador Pacheco solo “pretende generar desconfianza de la ciudadanía hacia la fiscal de la Nación y la institución que represento”.

“¿Cómo puede decir eso cuando es de conocimiento público que he denunciado fiscales supremos, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, jueces supremos, gente que está destituida. Estamos a punto de lograr la extradición de Hinostroza. Esa narrativa no es de ahora, es dada por diferentes actores. El objetivo es traer abajo la investigación de los Cuellos Blancos”, dijo Ávalos.

Ávalos, quien lleva en su cargo tres años, manifestó que no hay ninguna evidencia de lo declarado por Pacheco. “Es poco serio que salga así. No existe ningún audio, no existe audio, no conozco a estos señores. Nunca he tratado con ellos, es fácil lanzar acusaciones, pero no pueden probar nada”, afirmó.